Vetoapua ruokamatkailuun yhteistyöstä ja työpajoista eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla

Paraikaa käynnissä on kaksikin ruokamatkailun kehittämishanketta. Eteläisellä Etelä-Pohjanmaalla ruokamatkailua kehitetään Leader Suupohjan, EU:n maaseuturahastosta rahoittaman Maut matkailuelämyksiksi-hankkeen voimalla. Hankkeessa kehitetään ruokamatkailua Kauhajoen, Kurikan, Isojoen, Karijoen ja Teuvan alueella järjestämällä monipuolista sisältöä ja mahdollisuuksia verkostoitua matkailualan toimijoille sekä aluekehittäjille ja -markkinoijille.

Yhä useampi matkailija hakee tietoisesti ruokaelämyksiä ja ruoka vaikuttaa myös matkakohteen valintaan. Ruokamatkailijat haluavat kokea luonnon, kulttuurin ja paikallisen elämäntavan itse, sellaisena kuin se on. Etelä-Pohjanmaalla onkin ruokamatkailuun aivan valtava määrä potentiaalia. Ruokamatkailuun panostamalla voimme tehdä paikallista ruokaa, ruokakulttuuria ja -perinteitä tunnetuksi sekä luoda uusia markkinakanavia alueen toimijoille” -tiivistää hankkeen projektipäällikkö Teija Koivisto Kauhajoen kaupungilta.

Maut matkailuelämyksiksi-hankkeessa on toteutettu mm. ruokamatkailuun liittyvä kyselytutkimus toimijoille, seminaari helmikuussa sekä Makuja & matkailua, Tarinoita & toiveita ruokamatkailun kehittämisen työpajasarja tänä keväänä. Työpajasarjan toteutuksesta vastasi matkailun asiantuntija Anna Rinteinen Pro Agria Itä-Suomesta. Anna on Visit Finland Akatemian valmentaja, World Food Travel Association lähettiläs ja Culinary Heritage sertifiointitarkastaja. Työpajat kiinnostivat kovasti ja niihin ilmoittautui toimijoita 33:sta eri organisaatiosta, yhteensä 38 henkilöä. Työpajat toteutettiin kolmena läsnätapaamisena ja lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi etävalmennusta, joista jälkimmäinen on 22.5.2025. Työpajoissa on työstetty monipuolisesti alueemme vahvuuksia ja mahdollisuuksia kehittää olemassa olevia palveluita ja tuotteita ja kertoa alueemme ruokakulttuurista ja -tuotannosta osana matkailua. Tärkeää on myös herätellä toimijoita uudenlaiseen markkinointiin ja kertomaan olemassaolonsa ja upeiden palveluidensa tarinat.

Minna Lakso Elsa Resortista on ollut mukana jokaisessa työpajassa ja saanut niistä runsaasti irti. ”Työpajojen sisällöt ovat olleet hyviä ja ajankohtaisia ja niistä on saanut konkreettista oppia ja vinkkiä omaan toimintaan. Ja onhan yrittäjäkollegoiden kanssa tapaaminen aina erittäin antoisaa. Verkostot ovat tarpeellisia, kaikkea ei aina tarvitse tehdä itse, vaan voi keskittyä siihen omaan erityisosaamiseensa” – pohtii Minna Lakso.

Samankaltaisia kokemuksia ja ajatuksia on myös Ojalan Pakarin toimitusjohtaja Vesa Ojalalla. ”On hyvä, että ruokamatkailun teemaa nostetaan näkyville ja kannustetaan toimijoita tuomaan yrityksiensä tarinat esiin. Ojalan Pakarin yli satavuotinen historia onkin varsinainen aarreaitta ruokamatkailun näkökulmasta, kuuluvathan siihen esimerkiksi kiertävät leipurikisällit kuten Porinjukka ja Vaasankiho” – nauraa Vesa Ojala.

Ruoka on meille kaikille yhdistävä tekijä, kaikki syövät, joten on luontevaa, että ruoan kylkeen toivotaan myös monenlaisia muita aktiviteetteja ja palveluita. Kaisa Isomäki Kulttuurikeskus Kykydesign-yrityksestä oli myös mukana ruokamatkailun kehittämisen työpajassa, vaikka ei itse ruoka-alan ammattilainen olekaan. Kaisalla on runsaasti kokemusta monenlaisesta muusta aktiviteetin toteuttamisesta esimerkiksi taiteen ja liikunnan kautta. Kulttuurikeskus Kykydesign tekeekin yhteistyötä esimerkiksi Elsa Resortissa tarjoten palveluitaan erilaisille ryhmille ja tyky-porukoille. ”Yhteistyö on matkailupalveluissa tärkeä voimavara” – summaa Kaisa Isomäki.

Maut matkailuelämyksiksi-hankkeessa toiminta jatkuu aina ensi vuoden syksyyn saakka ja suunnitelmissa on toteuttaa eteläiseltä Etelä-Pohjanmaalta mm. monipuolisia ruoka- ja elämysreittejä, joiden avulla alueen palvelut voidaan saada paremmin matkailijoiden tietoisuuteen. Hankkeen myötä jatketaan myös toimijoiden verkostojen kasvattamista ja monipuolisen tiedon jakamista ja jalkauttamista toimijoille. Hankkeen myötä pyritäänkin siihen, että Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin alue nousisi yhdeksi Etelä-Pohjanmaan kärkimatkailukohteeksi.

Lisätietoja:

Kauhajoen kaupunki, Maut matkailuelämyksiksi-hankkeen projektipäällikkö, Teija Koivisto, 040-559 3114 teija.koivisto@kauhajoki.fi

Elsa Resort: Minna Lakso, 0400-183 894, elsa@elsaresort.fi

Ojalan Pakari Oy: Vesa Ojala, 0500-977 889, vesa.ojala@ojalanpakari.fi

Kulttuurikeskus Kykydesign: Kaisa Isomäki, 040-595 9398, kaisa@kykydesign.fi