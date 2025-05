Futislegenda Sami Hyypiästä Veikkauksen brändilähettiläs

- Sami Hyypiä on yksi Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijoista, joka on ollut ja on edelleen upea esikuva monille. Olemme innoissamme, että Sami on jatkossa yksi brändilähettiläistämme ja pääsemme yrityksenä jälleen tekemään yhteistyötä hänen kanssaan, Veikkauksen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen sanoo.

Hyypiä ja Veikkaus tekivät edellisen kerran yhteistyötä parikymmentä vuotta sitten, Hyypiän aktiiviuran aikana.

- On ilo palata Veikkaus-paitaan monen vuoden tauon jälkeen. Olen iloinen yhteistyöstä kotimaisen rahapelitoimijan kanssa, joka on historiansa aikana edistänyt monin tavoin suomalaista urheilua - myös minunkin uraani, Hyypiä toteaa.

- Paremmaksi ja paremmaksi pyrkiminen ja vaikeiden hetkien voittaminen ovat merkityksellisiä asioita niin minulle kuin Veikkauksellekin, Hyypiä alleviivaa.

Myös Veikkauksen sposoroinnin yhteyspäällikkö Ville Peltoniemi näkee Hyypiän ja Veikkauksen tarinoiden henkivän samoja arvoja.

-Uskomme, että parempaan pääseminen vaatii rohkeutta, yhdessä tekemisen voimaa ja kykyä välittää toisistamme, Peltoniemi sanoo.

- Tavoitteenamme on jatkossakin tarjota sekä viihdyttäviä että turvallisia pelielämyksiä asiakkaillemme. Paremman pelin puolesta - siihen me uskomme, henkilöstö- ja viestintäjohtaja Reija Laaksonen kiteyttää.

Veikkauksen ja Hyypiän kumppanuus tulee tarjoamaan asiakkaillemme ainutlaatuisia elämyksellisiä mahdollisuuksia.

- Kannattaa seurata tarkasti kanaviamme, Peltoniemi vinkkaa.





10 X Sami Hyypiä





1. Syntyi Porvoossa 1973

2. Nousi Veikkausliigaan 1992 ja pelasi MyPassa vuoteen 1995v saakka.

3. Debytoi Suomen A-maajoukkueessa 1992 ystävyysottelussa Tunisiaa vastaan.

4. Ensimmäinen eura ulkomailla oli Willem II Hollannissa.

5. Toukokuussa 1999 hän siirtyi Hollannista Livepooliin 2,5 miljoonan punnan siirtosummalla ja edusti seuraa kymmenen kauden ajan.

6. Liverpoolissa Hyypiä voitti muun muassa kahdesti FA-cupin, kahdesti liigacupin ja kahdesti Euroopan Super cupin, kertaalleen UEFA-cupin ja Mestarien liigan.

7. Pelaajauransa viimeiset vuodet Hyypiä edusti Saksan Bundesliigan Leverkusenia 2009-2011.

8. Hän myös aloitti valmentajauransa Leverkusenissa ja on sittemmin valmentanut myös Brightonia ja FC Zurichiä.

9. Suomen maajoukkueessa Hyypiä pelasi kaiken kaikkiaan 105 peliä ja teki niissä viisi maalia.

10. Hyypiä valittiin Suomessa vuonna 2001 Vuoden urheilijaksi ja vuonna 2012 Vuoden valmentajaksi.