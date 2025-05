XS Lelut kehittää työarkea - johtamista ilolla ja rohkeudella

Lelukauppaketju XS Lelut on käynnistänyt ainutlaatuisen kehityshankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa yritykselle iloa tuottavan johtamisen ja yhteistyön malli. Hanke tähtää johtamistaitojen vahvistamiseen, roolien ja vastuiden selkeyttämiseen sekä työyhteisötaitojen kehittämiseen – jotta työssä on lupa olla oma itsensä, rakentaa rohkeasti yhteyttä, kantaa vastuuta yhdessä ja tähdätä erinomaisiin tuloksiin.

Hankkeen keskiössä on työyhteisötaitojen vahvistaminen, jota viedään eteenpäin erityisesti esihenkilöiden toiminnan kautta. Tavoitteet perustuvat havaittuihin tarpeisiin arjen johtamiskäytäntöjen ja rakenteiden selkeyttämisessä. XS Lelut näkee, että kestävä kilpailukyky syntyy ihmislähtöisistä kohtaamisista ja tavoitteellisen myyntityön vahvasta tuesta.

Kehitystyötä fasilitoi ja pääkouluttajana toimii Tarja Turtio-Annanolli – kokenut johtamisen kehittäjä ja väitöskirjatutkija, jonka työ pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan, autenttiseen johtamiseen ja neurotieteeseen. Hänen työkalupakkiinsa kuuluu muassa aivojen sosiaalisen luonteen ymmärtämiseen liittyvät työkalut (SCARF-malli), valmentavan johtamisotteen työkalut, growth mindset -ajattelun ja WorkPlace Big Five -persoonallisuustyökalu.

Tavoitteena on kehittää erityisesti esihenkilöiden itsetuntemusta, valmentavaa johtamisotetta ja vuorovaikutustaitoja, jotka vahvistavat koko organisaation yhteistyötä, ilmapiiriä ja asiakaskokemusta. Tämä luonnistuu työpajojen, ryhmävalmennusten ja henkilökohtaisen tuen kautta.

Vaikka hanke kohdistuu suoraan esihenkilöihin, sen vaikutukset ulottuvat koko työyhteisöön. “Ilo ei ole vastakohta koville tuloksille – se on yksi tie niihin. Kun johdetaan rohkeasti ja ihmiset kohdataan aidosti, syntyy iloa, vastuuta ja myyntiä, joka näkyy ja tuntuu,” kiteyttää operatiivinen johtaja Triin Söber.

Kokenut ja intohimoinen esihenkilötiimi kehitystyön ytimessä

XS Leluilla kehityshanke rakentuu vahvasti olemassa olevan esihenkilötiimin varaan – tiimi, jolla on kokemusta, näkemystä ja aitoa intohimoa lelumaailmaan. “Meillä on myymäläpäällikköinä lelualan ammattilaisia, jotka suhtautuvat työhönsä suurella sydämellä – he haluavat aidosti kehittyä ja kehittää. Se on tämän hankkeen vahvin perusta,” sanoo operatiivinen johtaja Triin Söber.

Myös XS Lelut Valkean myymäläpäällikkö Sari Sandgren näkee kehitystyön merkityksen konkreettisella tasolla: "Kehityshanke on tähän mennessä osoittautunut silmiä avaavaksi – se on haastanut tarkastelemaan omia näkökulmia ja toimintatapoja uudella tavalla. Kuten Tarja on todennut, olemme selvästi kasvumatkalla. Jo hankkeen alkuvaiheessa tehtävien myötä on tullut havaittua, kuinka omat, hieman urautuneet toimintamallit ovat saaneet uutta raikkautta, ja moni oivallus on kirkastanut omaa tekemistä. Kollegoiden välinen sparrailu on ollut erityisen arvokasta. Odotan innolla, millaisia työkaluja ja näkökulmia matkan varrella vielä saamme."

Koko organisaatiota hyödyttävä kehitystyö

“Kun esihenkilöt saavat konkreettista tukea arjen johtamistyöhön, syntyy vahvempi pohja vastuunkantamiselle ja myymälöiden omatoimiselle kehittämiselle,” Söber kertoo.

XS Lelut -lelukauppaketjulla on Suomessa 12 myymälää.

Sitoutuminen kehitystyöhön varmistetaan avoimen viestinnän ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla, joissa tarkennetaan osallistujien odotuksia ja tavoitteita.

Mittareilla seurattavia tuloksia – tavoitteena pitkäkestoinen hyöty

Hankkeen vaikuttavuutta seurataan niin laadullisesti kuin määrällisesti – muun muassa palautekyselyin sekä myyntilukujen ja työhyvinvoinnin mittareiden avulla. Kehitystyön tueksi rakennetaan XS WAY -johtamisen pelikirja, jonka avulla opit jäävät elämään myös hankkeen jälkeen.

Odotettavissa olevia hyötyjä ovat muun muassa vahvistuneet johtamistaidot, lisääntynyt työhyvinvointi, kehittynyt asiakaskokemus ja liiketoiminnan kasvu.