Kokoomuksen Kilpi: Turvallisuus etusijalle – valiokunta esittää 15 vuoden ikärajaa sähköpotkulaudoille

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi tänään mietinnön mikroliikkumista, eli muun muassa sähköpotkulautoja koskevasta lainsäädäännöstä.

”Viime aikojen sähköpotkulautaonnettomuudet varsinkin nuorten osalta korostavat tarvetta luoda selkeät pelisäännöt, jotta liikenteessä on turvallista liikkua eri kulkumuodoilla. Kevyiden ajoneuvojen sähköistymisen myötä nopeudet ovat kasvaneet, mikä on lisännyt onnettomuusriskiä”, Kilpi toteaa.

Sähköpotkulaudoille ja muille kevyille sähköavusteisille ajoneuvoille ehdotetaan valiokunnan toimesta 15 vuoden yleistä ikärajaa. Uusi sääntely ulotettaisiin koskemaan sekä vuokrattavia että yksityisessä käytössä olevia sähköpotkulautoja ja muita kevyitä sähköajoneuvoja.

”Yleinen 15 vuoden ikäraja on ollut myös poliisikollegoiden toive. Sähköpotkulaudat voivat olla erittäin riskialttiita kokeneemmallakin kuljettajalla – saati silloin, kun käyttäjällä ei ole vielä kokemusta liikennetilanteista”, Kilpi sanoo.

Sähköpotkulautaonnettomuudet kuormittavat myös kohtuuttomasti terveydenhuoltoa.

”Arvioiden mukaan erikoissairaanhoitoa tai osastohoitoa vaativia potkulautaonnettomuuksia tapahtuu vuosittain jopa 1 600. Päihtyneenä tapahtuneista tapauksista aiheutuvat kustannukset voivat nousta jopa 130 miljoonaan euroon vuodessa. Tällaiseen meillä ei ole varaa – ei inhimillisesti, eikä terveydenhuollon kantokyvyn näkökulmasta”, Kilpi painottaa.

Sähköpotkulautailulle säädetään 0,5 promillen raja. Poliisi saa samalla lisää valtuuksia valvoa päihtyneenä ajamista, puhalluttaa kuljettajan ja kieltää ajon päihtymyksen vuoksi. Uuden mikroliikenneluvan myötä kunnat voivat säädellä sähköpotkulautojen tarjontaa sekä asettaa pysäköintiä ja käyttöaikoja koskevia ehtoja.

”Uuden sääntelyn tavoitteena on vähentää sähköpotkulautaonnettomuuksia merkittävästi. On kuitenkin muistettava, että ensisijainen vastuu turvallisesta liikenteestä ja katutilasta on jokaisella tienkäyttäjällä itsellään. Sähköpotkulaudat ovat hyviä, joustavia kulkuvälineitä, kunhan niitä käytetään liikennesääntöjä noudattaen”, Kilpi päättää.