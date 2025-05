Kivenlahden metroaseman lasiseinän vauriosyy selvillä

Kivenlahden metroaseman liukuportaat olivat poissa käytöstä 14.3.2025 alkaen turvallisuussyistä, koska liukuporraskuilun seinälaseissa havaittiin liikkumaa. Kuilun liukuportaista kahdet otettiin jälleen matkustajien käyttöön 1.4.2025. Yksi, lasiseinän viereinen liukuporras on pidetty poissa käytöstä, koska seinälaseja on poistettu ja seinälasien liikkumisen syytä on selvitetty.