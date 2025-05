Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2024 esihenkilöt ja vuoden asiantuntija palkittiin Tahkolla

Osuuskauppa Keskimaalla palkitaan vuosittain esihenkilöt, jotka ovat onnistuneet työssään esimerkillisesti asiakastyytyväisyydessä, henkilöstön viihtyvyydessä ja työtyytyväisyydessä sekä myynnin johtamisessa. Tänä vuonna palkittiin lisäksi Vuoden asiantuntija ja jaettiin erityinen Kasvattaja-palkinto.

Palkittavien valinnat tekee osuuskaupan konsernijohtoryhmä toimialajohtoryhmien esityksistä lähes 100 esihenkilön ja reilun 40 asiantuntijan joukosta.

− Meillä on upea, osaava ja erittäin sitoutunut esihenkilöiden ja asiantuntijoiden joukko, jotka työllään mahdollistavat kaikkien 2000 keskimaalaisen onnistumisen työssään, asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön sitoutumisen työpaikkaansa. Heidän joukostaan on ilo ja kunnia päästä palkitsemaan erityisiä onnistujia, toteaa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Keskimaan palkitut esihenkilöt ja vuoden asiantuntija

Vuoden 2024 esihenkilönä Keskimaan sydämellä-arvon mukaisesti on S-market Vaajalan marketpäällikkö Heini Reinikka. Heini johtaa Vaajalan työryhmää tasapuolisesti ja suunnitelmallisesti, mikä on johtanut läsnä oleviin kohtaamisiin ja selkeään tavoiteasetantaan. Tästä osoituksena ovat vuodesta toiseen korkeana pysynyt henkilöstötyytyväisyys. S-market Vaajalan toiminnan laatu Suomen S-marketien parhaimmistoa ja asiakastyytyväisyys on korkealla. Heini on myös ottanut poikkeuksellista kokonaisvastuuta yksikkönsä mittavan myymäläremontin läpiviennistä.

Vuoden 2024 esihenkilönä Keskimaan sisulla-arvon mukaisesti on Sale Multian myymäläpäällikkö Jaana Savolainen. Jaana uskaltaa haastaa, nostaa esiin ideoita eikä pelkää ottaa keskusteluun hankalia asioita. Hän tarttuu ongelmiin mahdollisuuksina eikä epäröi ratkaista niitä. Jaana on kantanut esimerkillisesti vastuuta ja johtanut määrätietoisesti Sale Multian mittavaa uudistushanketta. Hänen johdollaan uudistus onnistui kaupallisesti erinomaisesti.

Vuoden 2024 esihenkilönä Keskimaan ilolla-arvon mukaisesti on ABC Palokan liikennemyymäläpäällikkö Liina Lauren. Liinan yksikkö on pystynyt tiukentuneessa kilpailuympäristössä säilyttämään ja jopa kasvattamaan myyntiään. Samaan aikaan asiakastyytyväisyys on kohentunut merkittävästi NPS:n noustessa. Liinan johdolla ABC Palokan henkilöstökokemus on noussut merkittävästi. Samaan aikaan toimipaikassa on pystytty hallitsemaan henkilöstökuluja ja parantamaan tulosta.

Vuoden 2024 esihenkilönä Keskimaan yhdessä-arvon mukaisesti on S-market Savelan marketpäällikkö Jani Perälä. Janin johdossa uusien toimintamallien kokeilu on jatkuvaa ja Jani jakaa opit ja onnistumiset myös muiden toimipaikkojen hyödynnettäväksi, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä koskien. Rohkeus uusiin kokeiluihin on tuonut S-market Savelaan monia menestyksen elementtejä. Viiden viime vuoden aikana yksikön myynti on kasvanut 52 %, mikä on S-market-ketjun vahvin kasvu koko Suomessa.

Vuoden 2024 Keskimaan asiantuntija on Keskimaan ICT-päällikkö Satu Sarvi. Satu on avainroolissa useissa Keskimaan kehittämishankkeissa, jotka vaikuttavat suoraan sekä toimipaikkojen että tätä kautta asiakkaidemme arkeen. Hän ratkoo monimutkaiset asiat osaavasti, nopeasti ja ystävällisesti kaikkien työryhmien, päälliköiden, ryhmäpäälliköiden kuin asiantuntijoidenkin kesken. Vastuut, aikataulut ja tekemiset kirjataan huolellisesti ylös ja napakkaa projektijohtamista arvostavat myös ulkoiset kumppanimme.

Erityisellä, ensimmäistä kertaa jaetulla Keskimaan Kasvattaja-palkinnolla palkittiin Solo Sokos Hotel Paviljongin ja Original Sokos Hotel Alexandran hotellinjohtaja Hannu Nirkkonen. Hänet palkittiin pitkän uran aikana tehdystä työstä muiden ihmisten kehittymisen ja uralla etenemisen eteen. Hannu on poikkeuksellinen talenttien kasvattaja: hänen johdettavistaan peräti seitsemän ammattilaista on viimeisen reilun 10 vuoden aikana sijoittunut S-ryhmässä keskijohtotehtäviin, vaativiin ketjuohjauksen tehtäviin tai johtoryhmätehtäviin saakka. Hannun johtamisessa korostuu valmentava ote: vastuunanto, toimintavapaus ja tarvittaessa tuki ja sparraus. Hän pohtii aktiivisesti johdettaviensa vahvuuksia ja kehityskohteita, ja on kiinnostunut heidän uransa kehittymisestä.