Vihreiden Tynkkynen: politiikan suurimpia harhakäsityksiä on kuvitelma kokoomuksesta talousosaajana

Tynkkynen palasi puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä puoliväliriihen päätöksiin. Ne merkitsivät äkillistä täyskäännöstä hallituksen talouspolitiikassa.

”Ensin hallitus toitotti kaksi vuotta, miten talouden tasapainottamiseksi on nyt vain ihan pakko leikata köyhiltä ja työttömiltä, opiskelijoilta ja pitkäaikaissairailta. Sitten yks kaks yllättäen hallitus kertookin, että rahaa on – nimittäin veronalennuksiin erityisesti suurituloisille ja suuryrityksille”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen ihmetteli.

Kansantalouden kannalta eriskummallisimpana Tynkkynen piti hallituksen päätöstä alentaa yhteisöveroa. Useimmat asiantuntijat ovat teilanneet veroalen tehottomana ja kalliina.

”Yhteisöveron alentamista vastaan puhui myös valtiovarainministeriö vielä maaliskuussa. Aiemmat yhteisöveron alennukset Suomessa eivät ole myöskään tuottaneet haluttua tulosta”, Tynkkynen muistutti.

Kokoomuksen saldo tähänastiselta hallituskaudeltakaan ei ole tilastojen perusteella häävi.

”Yritysten konkurssit ja korkeakoulutettujen työttömyys ovat nousseet korkeimmalle tasolle koko tällä vuosituhannella. Velkaakin hallitus on tällä menolla ottamassa ainakin yhtä paljon kuin edellinen hallitus – kirjanpidolla kikkailusta huolimatta”, Tynkkynen moitti.

Kokoomuslaiset muistuttavat usein, että Suomen talous ei ole kasvanut 17 vuoteen. Heiltä jää kuitenkin Tynkkysen mukaan mainitsematta jotain olennaista.

”Menneestä 17 vuodesta Suomella on ollut kokoomuslainen pääministeri kuuden ja kokoomuslainen valtiovarainministeri seitsemän vuoden ajan. Tuon ajanjakson ainoan kokoomuksettoman hallituksen aikana Suomen talous itse asiassa kasvoi”, Tynkkynen kertasi.

Yhdysvaltalainen Edwards Deming on todennut: “In God we trust. All others must bring data.” Talousdata on kokoomukselle armotonta.

”Juha Sipilä sanoi aikoinaan itsestään: ’Pannaan ukko vaihtoon, jos tulosta ei tule’. Kokoomus ja Petteri Orpo: tulosta ei teiltä talouspolitiikassa todellakaan ole tullut. Siksi nyt on aika panna ukko vaihtoon”, Tynkkynen päätti puheenvuoronsa.