Adlercreutz hakee jatkokautta RKP:n puheenjohtajana

– RKP kantaa vastuuta taloudesta huomioiden samalla heitä, joilla on vaikeaa. Ajattelemme turvallisuutta, mutta samalla ymmärrämme, että turvallisuus rapautuu, jos emme välitä yhteisistä pelisäännöistä ja ihmisoikeuksista. Pidämme kiinni kulttuuristamme ja omista erityispiirteistämme, mutta samalla tiedostamme, että Suomi on aina muuttunut ja kehittynyt ja että vahvistumme, kun toivotamme ihmisiä tänne tervetulleeksi. Näin me RKP:ssä tarkastelemme maailmaa, Adlercreutz sanoo.

– Meillä on nyt kaksi vuotta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Näiden kahden vuoden aikana kehitämme yhdessä puoluettamme. Työskentelemme sen eteen, että olemme paremmin esillä, selkeämpiä, houkuttelevampia ja osallistavampia. Tämä on työtä, jota toivon saavani johtaa – siksi asetun ehdolle jatkamaan hienon kansanliikkeemme puheenjohtajana ja toivon saavani puolueväen luottamuksen puoluekokouksessa Vaasassa, Adlercreutz sanoo.

RKP saavutti hyvän vaalituloksen huhti­kuun kunta- ja aluevaaleissa.

– Kannamme vastuuta myös vaikeina aikoina. Tilanteen haastavuus näkyi tuloksessa joillakin alueilla, kun taas muualla kasvatimme kannatustamme. Kevään kahden vaalin tulos antaa meille hyvän lähtökohdan vuoden 2027 eduskuntavaaleja ajatellen, Adlercreutz sanoo.

Hallituksen kehysriihi tuotti hyviä tuloksia RKP:n näkökulmasta. Maailmanpoliittisesti haastavassa tilanteessa, joka vaikuttaa suoraan myös talouteemme, hallitus esitti laajan kokonaisuuden kasvua edistäviä toimenpiteitä.

– RKP:n kädenjälki näkyy selvästi kehysriihen tuloksissa ja hallituksen politiikassa. Useat toimenpiteet, jotka löytyvät ohjelmistamme ja toimenpidepaketeistamme etenevät nyt. Kasvua edistävien päätösten lisäksi RKP onnistui hyvin edistämään toimia sosiaali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen, kestävyyteen ja liikenteeseen liittyen – muutamia aloja mainitakseni. Meillä on nyt kaksi vuotta aikaa viedä näitä päätöksiä eteenpäin, Adlercreutz sanoo.

RKP:n puoluevaltuusto kokoontuu Tampereella 17.–18. toukokuuta 2025. Adlercreutzin koko puhe löytyy tämän linkin kautta: https://wp.me/p4T6Dh-2Jo.