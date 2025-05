Finlandia-talon seinään ilmestyivät valtavat Orpon ja Trumpin naamat – “Harvojen etu asetetaan luonnon ja kansalaisten hyvinvoinnin edelle”.

“Näemme maailmalla huolestuttavaa kehitystä, jossa demokratiaa, sananvapautta ja luontoa vastaan hyökätään ennennäkemättömällä voimalla. Maailman rikkaimpiin kuuluvat yritysjohtajat ja Yhdysvaltojen hallinto romuttavat rakenteita, joka turvaavat ihmisoikeuksia ja luontoa. Samaan aikaan kotimaan päättäjiltä nähdään petettyjä ympäristölupauksia ja täysin tutkimustiedon vastaista politiikkaa”, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen sanoo.

Aktivistit projisoivat Finlandia-talon seinään Trumpin ja Muskin kuvien yhteydessä viestejä joissa luki “Demokratia, sananvapaus ja luonto tuhotaan, jos emme puolusta niitä. Nyt v**** riittää. Ole aktivisti. Liity vastarintaan.”

Petteri Orpon kuvan yhteydessä oleva viesti kritisoi Orpon puheiden ja tekojen välistä ristiriitaa. Orpon hallitus hyväksyi maaliskuussa vanhojen metsien kansalliset suojelukriteerit, joita tiedeyhteisö on laajalti pitänyt puutteellisina ja jopa luontokadon torjunnan vastaisina. Hallitus on myös jättänyt tekemättä päätökset lisätoimista, joilla vastataan maankäyttösektorin hiilinielujen romahdukseen. Suomen ilmastolakiin kirjattu hiilineutraaliustavoite 2035 ei voi käytännössä toteutua, mikäli hiilinieluja ei korjata.

“Ympäristöliikettä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, kun päättäjät sivuuttavat tutkitun tiedon ja kansalaisten vaatimukset. Petteri Orpo ei ole Donald Trump, mutta jatkuva tieteellisen tiedon ja ympäristökriisien sivuuttaminen vievät Suomeakin kohti yhteiskuntaa, jossa harvojen etu asetetaan luonnon ja kansalaisten hyvinvoinnin edelle. Miten voimme yhteiskuntana perustella valtavat leikkaukset, kun saastuttajille jaetaan samaan aikaan ympäristölle haitallisia tukia satoja miljoonia?”, Touko Sipiläinen kommentoi.

Projisointi on osa Greenpeacen kansainvälistä Time To Resist -kampanjaa, jossa halutaan kiinnittää huomiota yritysmaailman ja politiikan vallankäyttäjien luontovihamielisiin ja kansalaisoikeuksia kaventaviin tekoihin. Greenpeace tuomittiin maaliskuussa Yhdysvalloissa mittaviin korvauksiin energiayhtiö Energy Transferille. Kyseessä on niin sanottu strategiseen vaientamiseen pyrkivä oikeuskanne (SLAPP), jossa yritys pyrkii oikeusjärjestelmän kautta vaientamaan kriittiset äänet. Energy Transfer on vaatinut Greenpeacelta jopa satojen miljoonien korvauksia Dakota Access Pipeline -kaasuputkea vastustaneista mielenosoituksista, joita Greenpeace ei tosiasiassa ole järjestänyt.

Energy Transferin toimitusjohtaja Kelcy Warren on tunnettu Donald Trumpin tukijana ja ilmastoliikkeen kovaäänisenä vastustajana. Greenpeace on nostanut Euroopassa vastakanteen Energy Transferia vastaan EU:n SLAPP-oikeudenkäynneiltä suojaavan direktiivin pohjalta. Sen käsittely alkaa heinäkuussa Amsterdamissa.