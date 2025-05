Kesän tyylikkäin festari, Kesärauha, järjestetään Turun Linnanpuistossa 6.–8.6.2025

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin juhla Kesärauha järjestetään kuudetta kertaa 6.–8.6.2025 historiallisessa Linnanpuistossa. Kesärauha kokoaa jälleen yhteen lähes 60 artistia ja tarjoaa kolmen päivän ajan musiikin, visuaalisuuden ja rentoutumisen ainutlaatuisen liiton, joka on täynnä ajankohtaista indietä, poppia, räppiä ja klubimusiikkia.

Kesärauha on vuosien varrella vakiinnuttanut asemansa laadukkaan festarikokemuksen tarjoajana, jossa musiikki, esteettisyys, kestävä arvopohja ja tunnelmallinen miljöö luovat vertaansa vailla olevan kesästartin.

Vuoden 2025 uutuudet: lisää viihtyvyyttä, kukkia ja klubisoundeja

Kesärauha tunnetaan jatkuvasta uudistumisestaan, ja myös vuosi 2025 tuo mukanaan useita kiinnostavia kehitysaskelia festivaalialueelle.

Elektronisen musiikin ystäviä hemmotteleva Elektrolinna uudistuu merkittävästi. Turun linnan sisäpihalle rakentuva klubilava saa täysin uudenlaisen, 360 asteen lavaratkaisun, joka luo intiimimmän ja audiovisuaalisen klubikokemuksen keskiaikaisessa miljöössä. Uusi lavamuoto tuo yleisön entistä lähemmäs musiikkia, ja samalla lavan visuaalinen ilme on aiempaa kunnianhimoisempi ja näyttävämpi.

Festivaalin visuaalinen teema vuonna 2025 on kukat. Tämä teema toistuu monin tavoin alueella: lavojen visuaalisissa elementeissä, alueen yleisessä somistuksessa sekä istumiseen tarkoitetuissa, kukkateemaisissa kalusteissa, jotka tuovat festivaalialueelle lisää väriä ja viihtyisyyttä.

Lisäksi koko tapahtuma-alueelle lisätään entistä enemmän istuskelu- ja katselualueita. Nämä uudistukset parantavat kävijöiden viihtymistä ja tarjoavat mahdollisuuden hengähtää keikkojen välillä, nauttia ruoasta tai vain pysähtyä tunnelmoimaan ainutlaatuista festivaalifiilistä.

Artistikattaus täynnä kansainvälisiä ja kotimaisia helmiä

Kesärauha 2025:n ohjelmisto on yhdistelmä ajankohtaista, kiinnostavaa ja monipuolista musiikkia. Festivaalin avauspäivän esiintyjinä nähdään mm. amerikkalainen Princess Nokia, Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Reginan paluukeikka, Husky Rescue ja Gasellit. Lauantain huipentaa Sigrid (NO) sekä odotetut kotimaiset comebackit kuten Damn Seagulls ja Giant Robot. Sunnuntaina koetaan Mewin (DK) jäähyväiskeikka Suomen festariyleisölle sekä tämän hetken puhutuimman punk rock -yhtyeen Lambrini Girlsin (UK) Suomen debyytti.

Mukana ovat myös mm. Arppa & Summer Sextet, Olavi Uusivirta, Pehmoaino, Karri Koira, Vesta, Okay Kaya (NO), DJ Kridlokk, Ege Zulu, Benjamin, Litku Klemetti, Yona, F, Scandinavian Music Group ja kymmeniä muita.

Elektrolinna – kansainvälisen klubisoundin näyttämö Turun linnassa

Kesärauha tarjoaa jälleen ainutlaatuisen elektronisen musiikin elämyksen keskiaikaisessa ympäristössä: Elektrolinna rakentuu Turun linnan Esilinnan sisäpihalle ja tarjoaa tänä vuonna vieläkin kansainvälisemmän kattauksen sekä uuden 360° lavakonseptin. Lavalla nähdään muun muassa: Juicy Romance (AU), okgiorgio (IT), Elkka (UK), Sassy 009 (NO), Killen. (SE), FVLCRVM (SK), sekä kotimaiset Ameeba, Barbitalo, Mary Young, Sluts Against Techno ja Swana Nights: Renaz & Coco.

Arvot näkyvät tekoina

Kesärauha ei ole pelkkä musiikkitapahtuma – se on myös arvojensa mukainen kokonaisuus. Festivaali sitoutuu kestävään kehitykseen, paikallisuuteen, tasa-arvoon ja Itämeren suojeluun. Nämä arvot näkyvät viestinnässä, tuotannossa ja konkreettisina tekoina alueella.

Tänä vuonna festivaalikävijöillä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen tukimaksu Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, edistääkseen puhtaampia Saaristomeren rantoja. Lisäksi kaikki Kesärauhan akkreditointimaksut tilitetään lyhentämättömänä Lasten ja Nuorten Säätiölle, jonka kanssa tehtävä yhteistyö tukee nuorten tulevaisuudenuskoa GLOW-hankkeen taidepajojen muodossa.



Festivaalin saavutettavuutta on kehitetty tänä vuonna kokemusasiantuntijoiden palautteiden perusteella ja parannuksia näkyy festivaalialueella toimivimpina katsomokorokkeina, selkeämpänä wc-viestintänä ja uusina ohjeistuksina henkilökunnalle.

Paikallisuus näkyy Kesärauhassa jälleen vahvasti laadukkaan ravintolatarjonnan myötä, jota edustavat: Karu, Yum Bao, Fred ja Food Trucking Company, Gaggui Kaffela ja Kesärauhan ensimmäistä kertaa itse toteuttama Umami-ranskalaisia tarjoava myyntipiste. Kesärauhan uusia paikallisia yhteistyökumppaneita ovat kaikkien lavojen tekniikasta vastaava Rajupaja, turvallisuusorganisaatio X-Sec sekä aluevisuaalisuuden puolella yhteistyökumppanit Lepolan puutarha ja oppilaitos Livia. Pitkäaikaisista paikallisista yhteistyökumppaneista mukana ovat esimerkiksi kävijöille vesipisteet tarjoava Turun Seudun Osuuspankki.

Kesä alkaa Kesärauhasta

Kesärauhan jokainen vuosi on ollut menestys – ja joka vuosi vähintään yksi päivä on ollut loppuunmyyty. Kesärauha kutsuu yleisönsä nauttimaan niin livemusiikista, alueen esteettisyydestä kuin rauhallisemmista hetkistä – ja on joka vuosi ollut monelle kesän festarikauden virallinen lähtölaukaus.

Päiväkohtainen ohjelmisto:

PE 6.6.

Princess Nokia (US), Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Olavi Uusivirta, Gasellit, Husky Rescue, Regina: Soita mulle, Aaro630, DJ Ibusal, Grande Mahogany, Kuusumun Profeetta, Olga, Pesso, Punomo, Ville Leinonen & Valumo

ELEKTROLINNA: Juicy Romance (AU), okgiorgio (IT), Barbitalo, Mary Young

LA 7.6.

Sigrid (NO), Benjamin, Damn Seagulls, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Giant Robot, Karri Koira, Litku Klemetti, Pehmoaino, Yona, F, Hopeasiivet, Jambo & Band, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Senya, US

ELEKTROLINNA: Elkka (UK), Killen. (SE), Sassy 009 dj set (NO), Sluts Against Techno

SU 8.6.

Mew (DK) “Exclusive Farewell Festival Show in Finland”, Lambrini Girls (UK), Arppa & Summer Sextet, Mirella, Okay Kaya (NO), Scandinavian Music Group, Vesta, DJ Kridlokk, Josen Pimeä Puoli, Kukkatalo, Lala Salama, Shakkii, Touko

ELEKTROLINNA: FVLCRVM (SK), Ameeba, Swana Nights: Renaz & Coco

Lisätiedot ja liput: www.kesarauha.fi

Akkreditointi Kesärauhaan on auki. Akkreditointi on tarkoitettu median, musiikki- ja kulttuurialan edustajille. Akkreditointia voi hakea lomakkeen kautta: https://gest.fi/customers/afdjci/8035