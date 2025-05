Pohteen vammaisneuvosto on valinnut vammaisystävällisen toimijan, kutsu luovutustilaisuuteen

Suomi.fi-viestien käyttöönottoa tarjotaan asiakkaille digipalveluihin kirjautumisen yhteydessä - Pohteella viestit otetaan käyttöön myöhemmin 16.5.2025 10:33:20 EEST | Tiedote

Pohteen asiakkaat saavat ehdotuksen Suomi.fi-viestien käyttöönotosta, kun asiakas on tunnistautumassa vahvasti Pohteen digitaalisiin asiointipalveluihin Suomi.fi-tunnistautumisella. Ehdotus liittyy Digi- ja väestötietoviraston kansalliseen kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä Suomi.fi-viestien käyttöä. Suomi.fi-viestien käyttöönottoa tarjotaan myös Pohteen asiakkaille silloin, kun he kirjautuvat Pohteen digipalveluihin, joihin tarvitaan vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Pohde ei toistaiseksi lähetä viestejä Suomi.fi-palvelun kautta.