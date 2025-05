MEDIAKUTSU: Sauli Niinistön Urheilupuiston nimeämistilaisuus 23.5.

Salo mukana Naantalin Asuntomessuilla 11.7.2022 08:30:00 EEST | Tiedote

Salon kaupunki on mukana perjantaina (15.7.) avautuvilla Naantalin Asuntomessuilla omalla osastolla. - Katsoimme, että nyt, kahden poikkeuksellisen kesän jälkeen, on hyvä jalkautua ja lähteä kertomaan Salon tarjoamista mahdollisuuksista niin asumisen, työpaikkojen kuin vapaa-ajan vieton suhteen, kertoo viestintäpäällikkö Teija Järvelä. - Salossa on avoinna enemmän työpaikkoja kuin aikoihin. Työttömyysluvut ovat nyt samalla tasolla kuin vuonna 2008. Saloon töihin tuleville meillä on tarjota jokaisen mieltymyksiin soveltuvia asuinympäristöjä vilkkaasta kaupunkielämästä maaseudun rauhaan. Kaupungilla on vapaita tontteja vajaat 400, joista uusimpina juuri varattaviksi tulleet Märynummen tontit lähellä vajaa vuosi sitten valmistunutta koulu- ja päiväkotikokonaisuutta. Lisäksi hyvät yhteydet lähimmille kaupunkiseuduille antavat mahdollisuuden tarvittaessa kulkea töihin kauemmaksikin, jatkaa kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi. - Salon alue Teijon kansallispuistoineen ja ruukkikylineen on