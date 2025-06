Paikallisten ääni kuuluu vielä heikosti matkailussa

Kestävä matkailu ei rakennu vain ympäristöteoista. Sosiaalinen kestävyys, kuten vuorovaikutus paikallisten asukkaiden kanssa, on myös olennainen osa kokonaisuutta. Siitä huolimatta vain noin 10 prosenttia Sustainable Travel Finland -ohjelmassa (STF) mukana olevaista yrityksistä ilmoittaa järjestävänsä säännöllisesti asukasiltoja tai toteuttavansa asukaskyselyjä. Valtaosa yrityksistä ei tee näitä lainkaan tai ei koe toimenpiteitä omalle toiminnalleen relevantteina.

– Monet matkailuyritykset pitävät hyvää huolta asiakkaistaan ja työntekijäistään, mutta paikallisten ihmisten näkökulma voi jäädä helposti taka-alalle. Se on kehityskohde, jossa on paljon potentiaalia, sanoo Visit Finlandin vastuullisuusasiantuntija Liisa Kokkarinen.

Asukkaiden osallistaminen ei tarkoita vain tilaisuuksia valituksille. Parhaimmillaan se tuottaa arvokkaita havaintoja, ideoita ja yhteyksiä, jotka voivat vahvistaa yrityksen juurtumista alueelle ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi vuoropuhelu lisää matkailun hyväksyttävyyttä erityisesti niillä alueilla, joilla matkailun vaikutukset ovat voimakkaita.

– Keskustelu esimerkiksi liikenteen, maankäytön tai sesonkiajan kuormituksen kaltaisista lieveilmiöistä on yleistynyt, ja juuri näihin kysymyksiin voidaan löytää kestäviä ratkaisuja yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkailla on myös paras paikallistuntemus ja yhdessä heidän kanssaan voidaan innovoida uusia matkailupalveluita, joista hyötyy koko yhteisö.

Erityisesti pienillä paikkakunnilla ja luontomatkailukohteissa paikallisten tuki voi olla ratkaiseva. Visit Finlandin STF-ohjelmassa on jo nyt mukana yrityksiä, jotka ovat kehittäneet onnistuneita tapoja osallistaa sekä vakituisia että vapaa-ajan asukkaita. Esimerkiksi Porvoon saaristossa sijaitsevassa Kokouspoukamassa on järjestetty jo kaksi kertaa asukasilta, jossa on käsitelty Porvoon saariston asuttavuutta ja kehitystarpeita. Alvar Aallon suunnittelemalla, nykyään matkailukäytössä olevalla Säynätsalon kunnantalolla on puolestaan kokeilussa yhteiskäyttöauto, joka on sekä paikallisten että vierailijoiden käytettävissä.

– Toivomme, että tulevina vuosina yhä useampi matkailualan yritys ottaa askeleen kohti vahvempaa yhteyttä paikallisyhteisöön. Se ei ole vain hyvän tahdon ele. Se on strateginen teko, joka tuo matkailulle kestävyyttä ja syvyyttä, Kokkarinen painottaa.

Asukkaiden osallistaminen pitäisi nähdä osana matkailuyrityksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Se ei palvele ainoastaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita, vaan vahvistaa myös alueen elinvoimaa, yhteisöllisyyttä ja matkailun hyväksyttävyyttä.