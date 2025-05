Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätöksen

Hyvinvointialueen lopullinen tulos on noin 44 miljoonaa euroa alijäämäinen, vaikka vuodelle 2024 hyväksytty talousarvio ennakoi 60,5 miljoonan alijäämää.

– Tilikauden tulos on ennakoitua parempi. Siihen päästiin loppuvuoden hyvällä kustannushallinnalla, esimerkiksi henkilöstökustannusten kasvu tasaantui. Talouden tasapainottamistoimet onnistuivat, ja niistä saatiin 16,5 miljoonan säästöt. Pidän tulosta ihan hyvänä työvoittona, talousjohtaja Antti Niemi sanoo.

Hyvinvointialue sai vastuulliselta tilintarkastajaltaan muistutuksen siitä, ettei aiempien vuosien alijäämiä ole katettu budjetissa, vaikka laki sitä edellyttäisi. Tilintarkastaja esitti kuitenkin vastuuvapautta taloudenpidosta, koska alijäämän kattamisaikaa on vielä jäljellä.

– Meillä on ollut koko ajan se linja, että teemme realistisen talousarvion. Pyrimme talouden tasapainoon emmekä alijäämien kattamiseen siten, että perustuslain turvaamat peruspalvelut vaarantuisivat. Asukkaiden palvelutarpeen täyttäminen on etusijalla, mutta sen lisäksi tietysti pidämme huolta taloudesta, Niemi toteaa.

Tilikauden alijäämä siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätilille.

Muutostalousarvio koheni

Aluevaltuusto hyväksyi myös muutostalousarvion, jossa hyvinvointialueen tulos on kohentunut viime joulukuussa hyväksyttyä talousarviota positiivisemmaksi. Muutokset ovat teknisiä ja kasvattavat tilikauden ylijäämän 5,8 miljoonaan euroon, kun alun perin budjettiin kirjattiin 1,5 miljoonan euron ylijäämä.

Tuloksen kohenemiseen vaikuttaa muun muassa korko- ja muiden rahoitustuottojen muutos, joka vastaa nykyistä korkomarkkinanäkemystä. Lisäksi hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden osingonjaon odotukset ovat kasvaneet.

Henkilöstötilanteessa kehitystä

Kokouksessa käsitellystä henkilöstökertomuksesta käy ilmi, että henkilöstön saatavuus hyvinvointialueella on parantunut ja henkilöstövuokrausta on pystytty vähentämään edellisvuoteen verrattuna. Myös työntekijöiden vaihtuvuus on pienentynyt. Useissa puheenvuoroissa kehotettiin lisäämään toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Mika Kari kuvaili nyt päättyvää aluevaltuustokautta historialliseksi.

– Olemme aluevaltuustossa olleet ensimmäisen kerran Suomeen perustetun hallintotason pioneereja ja hiihtäneet latua auki seuraavalle aluevaltuustolle. Tällä kaudella toiminnassa on päästy hyvin alkuun ja taloutta ja toimintaa saatu tasapainotettua, väistyvä puheenjohtaja kiitti kaudesta.