Asunnottomuus koskettaa yhä useampaa – uusi hanke tuo ratkaisuja

Hankkeen taustalla on ympäristöministeriön ohjelma. Hankkeen toteuttajina ovat Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan hyvinvointialue, ja hanke kestää kesäkuuhun 2027 asti.

Vuokranantajat avainasemassa hankkeessa

Tampereen kaupungin kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö painottavat, että tärkeää asunnottomuuden ehkäisyssä on yhteistyö vuokranantajien kanssa. Omaan kotiin -hankkeessa tavoitteena on löytää yhteistyössä toimintatapoja, jotka pienentäisivät vuokranantajille koituvia riskejä ja madaltaisivat kynnystä saada asunto. Myös asunnottomille tai asunnottomuusuhan alaisille tarkoitettuja palveluja tehostetaan.

– Asuntoon muuttavaa ihmistä tuetaan, jotta asuminen lähtisi sujumaan hyvin. Myös asumisen päättyessä ollaan tukena ja ehkäisemässä ongelmia, Perkiö kertoo.

– Lisäksi sovitellaan yhteen hyvinvointialueen eri palveluja, jotta asiakasta voidaan auttaa paremmin. Monet asunnottomat tarvitsevat samaan aikaan terveyspalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä sosiaalipalveluja.

Hyvinvointialueella on liikkuvaa asunnottomuustyötä tekevä monialainen Nopsajalka-tiimi, joka toimii koko Pirkanmaalla. Tampereen kaupungin puolella Omaan kotiin -hankkeessa jatketaan jo aiemmin luodun asumisen turvaamisen mallin kehittämistä.

– Selvitämme myös välivuokrauksen käyttöönoton mahdollisuuksia, jotta voidaan turvata niiden ihmisten asuminen, joilla on erityisiä vaikeuksia muuten saada tarpeitaan vastaava vuokra-asunto, sanoo Pekkarinen.

– Lisäksi kartoitamme, onko mahdollista ottaa uudelleen käyttöön niin kutsuttu sosiaalisen vuokra-asumisen prosessi. Sen avulla vuokranantajalle voitaisiin korvata vuokralaisen toiminnasta johtuvia taloudellisia menetyksiä.

Asunnottomuuden ehkäisemisessä yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa on oleellista. Tässä ollaan Pirkanmaalla onnistuttu, sillä asunnottomuusohjelmaa on suunniteltu laajassa keskustelussa eri tahojen kanssa. Yhteistyölle on olemassa pysyvät toimintatavat alueellamme. Uutena avauksena on vankeihin keskittyvä yhteistyö rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Kun vanki on vapautumassa, hyvinvointialueella saadaan siitä tieto jo etukäteen, jotta asumisasioita voidaan järjestellä yhdessä vankiloiden henkilöstön kanssa.

Apua kannattaa hakea ajoissa

Pekkarinen ja Perkiö kertovat, että asunnottomuuden lisääntymisen taustalla ovat erityisesti sosiaaliturvan kiristykset ja se, että Tampereelle muuttaa paljon nuoria, pienituloisia ihmisiä. Tampereella Kelan perustoimeentulotuessa huomioitavien asumiskustannuksien taso on elinkustannuksiin verrattuna matala ja tukien vuokrarajoihin sopivia asuntoja ei ole tarjolla. Nyt ongelmia on myös aivan uusilla ihmisryhmillä ja asumisneuvonnan asiakasmäärät ovat kasvaneet.

-Asunnottomuus koskettaa nyt esimerkiksi työssäkäyviä, ikääntyneitä ja lapsiperheitä aiempaa selvästi enemmän. Myös kadulla asuvien määrä on kasvanut, kertoo Elina Pekkarinen.

-Lisäksi on sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet hakemaan tukea ja apua. He saattavat etsiä apua vasta, kun kodista on jo joutunut luopumaan.

Asumisen ongelmiin on tärkeää hakea apua ennen, kuin asuminen päättyy. Usein asumisen päättymiseen syynä ovat maksamatta jääneet vuokrat. Jos on joutunut häädetyksi, tilannetta on paljon vaikeampi korjata. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä hankaloittaa uuden asunnon saamista. Asumisneuvontaa tarjovat sekä Pirkanmaan hyvinvointialue että Tampereen kaupunki.

Asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma, ja se jättää kokonaisvaltaiset jäljet myös asunnottomaan ihmiseen. Asunnottomuus altistaa terveysriskeille ja ennenaikaiselle kuolemalle. Asunnottomien keskuudessa myös mielenterveys- ja päihdeongelmat, velkaantuminen ja rikollisuus on muuta väestöä yleisempää.