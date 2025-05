Uusi testi paljastaa riskin keskeisiin kansansairauksiin ja tukee terveellisten elintapamuutosten tekemisessä

Pirkkalassa koulussa väkivallanteko - materiaaleja tilanteen käsittelyn tueksi 20.5.2025 13:04:46 EEST | Tiedote

Pirkanmaalla Pirkkalassa on tapahtunut koulussa väkivallanteko. Mediatietojen mukaan koulun oppilas on haavoittanut teräaseella kolmea muuta oppilasta. Tapahtuma on järkyttävä ja saattaa aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta myös laajemmin sekä lapsissa että aikuisissa. THL ei kommentoi tapauksen tutkintaa, mutta laitoksen asiantuntijat ovat median käytettävissä yleisesti aiheeseen liittyen: Taina Laajasalo (lasten väkivaltaan liittyvät kysymykset) tutkimusprofessori, psykologi p. 029 524 7777 taina.laajasalo(at)th.fi Outi Linnaranta (mielenterveyteen ja henkiseen tukeen liittyvät kysymykset) ylilääkäri p. 029 524 7517 outi.linnaranta(at).fi Materiaaleja tilanteen käsittelyn ja jaksamisen tueksi: Olemme aiemmin julkaisseet materiaalia kouluampumisen käsittelyn tueksi lähiaikuisille, ammattilaisille ja medialle. Materiaalia voi hyödyntää myös muiden äkillisten kriisitilanteiden käsittelyssä lasten ja nuorten kanssa. Avuksi kouluampumisesta puhumiseen Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn ammattil