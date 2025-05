MTK lähetti kirjelmän EU-budjetista päättäjille

MTK on lähettänyt kirjelmän pääministeri Petteri Orpolle, eduskuntapuolueiden puheenjohtajille sekä EU-komission Suomen edustustolle koskien tulevien vuosien EU-budjettia. Kirjelmässä korostetaan maatalous- ja maaseutupolitiikan rahoituksen tärkeyttä ja esitetään konkreettisia vaatimuksia rahoituksen turvaamiseksi. On muistettava, että oma ruoka on keskeinen osa puolustusta ja turvallisuutta.