Nurmeksen biometaanin tuotantolaitos sai ympäristöluvan

Suomen Lantakaasu Oy:n laitos tuottaa biohajoavista jätteistä biokaasua hapettomassa mädätysprosessissa. Biokaasu jalostetaan biometaaniksi, paineistetaan ja kuljetetaan edelleen jatkokäyttöön. Laitos tuottaa biometaania noin 717 tonnia (10 GWh) vuodessa. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026.

Nurmeksen laitos on yksi yhtiön kolmesta satelliittilaitoksesta, joista kaksi muuta tulevat sijaitsemaan Lapinlahdella ja Sonkajärvellä.

Biometaanin tuotannossa hyödynnetään lähellä sijaitsevilla maatiloilla muodostuvia liete- ja kuivalantaa sekä peltobiomassoja. Lisäksi laitokselle vastaanotetaan elintarviketeollisuuden ja teollisuuden jätteitä ja sivuvirtoja satunnaiserinä. Laitokselle ei vastaanoteta yhdyskuntien jätevesilietteitä.

Tuotettu biometaani toimitetaan pääosin yhtiön Kiuruvedellä sijaitsevalle ja 5.11.2024 ympäristöluvan saaneelle laitokselle nesteytettäväksi liikennepolttoaineeksi. Biometaania voidaan käyttää myös kaasumaisena liikennepolttoaineena tai teollisuuskohteissa.

Biokaasun lisäksi mädätysprosessissa syntyy orgaanista lannoitevalmistetta vuosittain 34 500 tonnia, joka toimitetaan takaisin lantaa laitokselle toimittaneille maatiloille.

Laitoksen toiminnasta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat haju ja muut ilmapäästöt sekä melu. Laitoksen hajukaasut puhdistetaan ennen niiden purkua ulkoilmaan. Häiriötilanteissa raakabiokaasu on poltettava soihtupolttimessa. Hajukaasupäästöille on määrätty enimmäispitoisuuden raja-arvo ja enimmäispäästöä alempi tavoitteellinen päästötaso. Melulle on määrätty raja-arvot. Laitoksen toiminnasta aiheutuvat hajupäästöt ja melutaso sekä niiden leviäminen ympäristöön on määrätty selvitettäväksi laitoksen käynnistyttyä. Hajupäästöselvityksen perusteella aluehallintovirasto voi tarvittaessa täsmentää ympäristöluvan määräyksiä.

Laitos sijoittuu lähelle vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta. Laitoksen alueet pinnoitetaan niiltä osin, joissa käsitellään ja varastoidaan raaka-aineita ja lannoitevalmistetta. Näiltä alueilta hulevedet ja valumat johdetaan biokaasuprosessiin. Muilta alueilta hulevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle ja niiden puhtautta tarkkaillaan. Laitos liitetään vesi- ja viemäriverkostoon.

Hakijalle on myönnetty toiminnan aloittamislupa. Hakemus on hylätty osittain jätteeksi luokittelun päättymisen osalta, koskien mädätysprosessin läpikäynyttä lannoitevalmisteena käytettävää mädätettä.

Suomen Lantakaasu Oy:n lupahakemus käsiteltiin vihreän siirtymän mukaisena etusijamenettelynä.

Lupapäätös nro 39/2025 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (ISAVI/5033/2024)

Päätökset löytyvät Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa diaarinumeron.

Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Tiina Kamula, p. 0295 016 530

ympäristöylitarkastaja Anna Karjalainen, p. 0295 016 561

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto



Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.