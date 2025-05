Huoltovarmuuskeskuksen vuosikatsaus: kriisiajat korostavat huoltovarmuuden merkitystä

Suomen ja Ruotsin huoltovarmuusyhteistyössä historiallinen tapaaminen 23.4.2025 14:37:06 EEST | Tiedote

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on esitellyt Ruotsin kokonaispuolustuksen ja kriisivalmiuden Elinkeinoneuvostolle Suomen huoltovarmuutta ja miten sitä on viime vuosina kehitetty. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlinin johdolla tehty opintomatka nosti esiin monia ruotsalaista elinkeinoelämää kiinnostavia seikkoja. HVK:n ja Ruotsin puolustusministeriön järjestämään vierailuun 22.–23.4.2025 osallistui myös kruununprinsessa Victoria. Ruotsin hallitusta edustivat myös puolustusministeri Pål Jonson sekä maaseutuministeri Peter Kullgrenin valtiosihteeri Daniel Liljeberg. Hanasaaren suomalais-ruotsalaisessa kulttuurikeskuksessa ruotsalaisvieraat tapasivat huoltovarmuudesta vastaavan elinkeinoministeri Wille Rydmanin ja Suomen Huoltovarmuusneuvoston jäseniä. Neuvostot keskustelivat mm. julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallista, joka on Suomen huoltovarmuuden perusajatus. Ruotsissa vastaavaa yhteistyötä on käynnistetty viime vuosina. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen