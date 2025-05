Vihreiden varjovälikysymys laajentaa velkakeskustelua hyvinvointi- ja ympäristövelkaan

Varjovälikysymyksessä vihreät jakavat välikysymyksen jättäneiden puolueiden huolen ja tukevat niitä hallituksen haastamisessa. Orpon hallituksen talouspolitiikka uhkaa johtaa pitkällä aikavälillä kestämättömään velkaantumiseen.

”Hallitus tekee miljardiluokan veronkevennyksiä suurituloisille ja suuryrityksille samalla, kun se leikkaa köyhiltä, sairailta, lapsilta, nuorilta ja opiskelijoilta. Hallitus myös keventää yhteisöveroa, vaikka taloustieteilijät ovat varoittaneet, että se ei luo merkittävästi kasvua tai edistä investointeja”, muistuttaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.

Keskustan, SDP:n ja Liike Nytin välikysymys tarkastelee kuitenkin talouden velkaantumista kapeasti. Se sivuuttaa käytännössä kokonaan Orpon hallituksen politiikan, joka kasvattaa samalla hyvinvointi- ja ympäristövelkaa.

”Ennätyksellinen julkisen talouden velkaantuminen kasaa laskuja tulevien sukupolvien maksettavaksi. Samoin uhkaa käydä kuitenkin hallituksen kerryttämälle hyvinvointi- ja ympäristövelalle. Velkaantumisen logiikka on sama: lapset ja lapsenlapset laitetaan maksajiksi”, Tynkkynen kuvaa.

Hallitus on monilla päätöksillään yrittänyt suitsia velkaantumista euroissa kasvattamalla hyvinvointi- ja ympäristövelkaa. Tynkkynen ottaa esimerkiksi leikkaukset lapsilta ja nuorilta.

”Lastensuojelua heikentämällä hallitus voi toki saada valtion budjettiin lyhyellä aikavälillä joidenkin miljoonien eurojen säästöjä. Leikkausten hinta on kuitenkin kasvava pahoinvointi. Euromääräisen velan hillitseminen hyvinvointivelkaa kasvattamalla on ei hidasta velkaantumista kokonaisuutena, vaan ainoastaan muuttaa yhdenlaisen velan toiseksi”, Tynkkynen kommentoi.

Välikysymyksessä keskusta, SDP ja Liike Nyt kysyvät, miksi hallitus toteuttaa veronalennuksia velkarahalla ”ilman, että olisi toteuttanut samalla vastaavia muita sopeutuksia”. Tästä voi saada kuvan, että puolueet olisivat toivoneet hallituksen leikkaavan vielä enemmän.

”Orpon hallitus on leikannut rajusti suomalaisten perusturvasta ja -palveluista. Se tie on kuljettu loppuun. Me vihreissä emme haikaile sen perään, että veronalennuksia suurituloisille ja suuryrityksille rahoitettaisiin leikkaamalla lisää”, Tynkkynen huomauttaa.

Vihreät jättävät varjovälikysymyksen hallitukselle tänään kirjallisena kysymyksenä. Eduskunnan sääntöjen mukaan hallituksen on vastattava kysymykseen 21 päivän sisällä. Vihreät kuitenkin toivovat, että hallitus vastaa varjovälikysymykseen samassa yhteydessä kuin välikysymykseenkin.

Koko varjovälikysymys löytyy tästä linkistä ->