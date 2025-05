Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautus psykologipalveluiden saatavuudesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 21.5.2025 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen opiskeluhuollon psykologien riittämättömästä määrästä alueella. Valvonta-asia käynnistyi palveluita koskevasta epäkohtailmoituksesta.

Hyvinvointialue on myös toteuttanut Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluja koskevan suunnitelmallisen asiakirjavalvonnan. Hyvinvointialueen tarkastuskertomusten mukaan psykologipalveluiden mitoitustarve alittuu.

Resurssi on ollut riittämätön jo pitkään

Valvonnassa saatujen tietojen mukaan hyvinvointialueella on ollut toimintansa alusta asti käytettävissä riittämätön määrä psykologeja opiskeluhuollon psykologipalveluiden tuottamiseen. Hyvinvointialueella on tehty omavalvonnallisia toimenpiteitä psykologien rekrytointien tehostamiseksi, mutta rekrytoinnissa on edelleen merkittäviä haasteita. Haasteet ilmenevät erityisesti kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla.

Saatujen tietojen mukaan nykyinen psykologien määrä hyvinvointialueella vastaa lakisääteistä mitoitusta, mutta ei asiakkaiden tarvetta. Näin ollen opiskeluhuollon alueellinen yhdenvertaisuus jää toteutumatta psykologipalveluiden osalta. Aluehallintovirasto toteaa, että hyvinvointialueelta puuttuu merkittävä määrä psykologeja lakisääteisen mitoituksen täyttämiseksi. Hyvinvointialueen antamassa selvityksessä yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon saatavuus jakautuu epätasaisesti.

Hyvinvointialueelle on annettu huomautus vastaisuuden varalle seuraavasti:

Hyvinvointialueella on oltava palveluksessaan opiskeluhuollon toiminnan edellyttämällä tavalla psykologeja. Opiskeluhuollon palveluissa yhtä psykologia kohden saa olla enintään 780 opiskelijaa.

Opiskeluhuollon psykologipalveluiden tulee sisältää sekä yksilöllisen että yhteisöllisen oppilashuollon tehtäviä ja vastata sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaiden tarvetta. Opiskeluhuollon psykologipalvelujen tulee olla kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden osalta helposti saavutettavissa, ja palvelut tulee järjestää ensisijaisesti koulussa tai oppilaitoksessa.

Lisäksi aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialueelta 28.11.2025 mennessä tietoa siitä, mihin omavalvonnallisiin toimenpiteisiin se on ryhtynyt opiskeluhuollon psykologipalveluissa todettujen puutteiden korjaamiseksi.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 15 a §.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 9 § ja 9 a §.



Valvontapäätös LSSAVI/398/2025 (pdf, 702 Kt).

Lisätiedot:

ylitarkastaja Hanna Hauru

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto



p. 029 501 8245

etunimi.sukunimi@avi.fi

(yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse)