Tuotetieto-palvelun tietokanta kasvoi Suomen suurimmaksi rakennustuotteiden tietokannaksi - palvelee tehokkaasti myös hiililaskentaa ja yritysvastuuraportointia tuotekohtaisilla tarkoilla ympäristötiedoilla

Rakennustiedon Tuotetieto-palvelun aktiivisten tuotteiden määrä kasvoi vuodessa 190 500 tuotteesta 325 000 tuotteeseen (noin +70 %). Samanaikaisesti tuotteiden tietokenttien määrä yli kaksinkertaistui 4,3 miljoonasta tietokentästä yli 9 miljoonaan tietokenttään. Palvelun keskitetyn tietokantaratkaisun ansiosta kaikki tuotetiedot löytyvät nopeasti ja välittyvät tehokkaasti eri toimijoiden välillä digitaalisessa muodossa myös rajapintojen kautta. Eri toimijoiden ei enää tarvitse lähettää tietoja manuaalisesti toisilleen. Palvelun kasvava tuotemäärä ja digitaalisesti virtaava tieto tuotteista tuo tuotetoimittajille, suunnittelijoille, rakennustarvikekaupoille, urakoitsijoille ja tuhansille rakennusprojekteille suoraa ajansäästöä ja kustannushyötyjä.

Keskitetty ja koko toimialalla käytössä oleva Tuotetieto-palvelun tietokanta tehostaa jokaisen toimijan toimintaa ja tuottavuutta

Digitaalisesti virtaava tieto tuotteista on yhä kriittisempi menestystekijä. Rakennuksen hiilijalanjäljen laskeminen eri lähteistä manuaalisesti poimittavilla tiedoilla on kallista ja virheille altista. Työmailla syntyy myös tarpeita vaihtaa rakennukseen suunnitellut tuotteet ’vastaaviin tuotteisiin’. Jatkossa nämä vaihdot edellyttävät, että valitut tuotteet ovat myös ympäristöominaisuuksiltaan vastaavia tai rakennuksen suunniteltu hiilijalanjälki tulee eroamaan toteutuvasta hiilijalanjäljestä.

’’Viimeistään nyt rakentamis- ja kiinteistöalalle tuotteita valmistavien ja maahantuovien yritysten on aika varmistaa, että tiedot ovat hyödynnettävissä koneluettavassa, digitaalisessa muodossa Rakennustiedon Tuotetieto-palvelussa’’, toteaa Pekka Kiuru, NCC:n kestävän kehityksen johtaja. NCC hyödyntää Suomessa työmaillaan palvelun tarjoamaa digitaalisesti virtaavaa tietoa. ’’Kun tuote, kemikaali tai materiaali löytyy Tuotetieto-palvelusta, on sen lisäys työmaan tuotteeksi helppoa. Asiakkaalle toimitettavan luovutusaineiston materiaaliluettelo syntyy sitä mukaa kun tuotteita lisätään projektille, ja palvelusta on apua myös suurten työmaiden kemikaalihallinnan ajantasaisuuden varmistamisessa’’, Kiuru jatkaa.

Rajapinnoilla kustannustehokkuutta ja laatua isojen tuotemassojen hallintaan

Rakennustuotteiden valmistajat ja maahantuojat voivat päivittää tietoja Tuotetieto-palvelun tietokantaan rajapintoja hyödyntäen. Tämä mahdollistaa isojen tuotemassojen tietojen ajan tasalla pitämisen kustannustehokkaasti ilman inhimillisille virheille alttiita manuaalisia prosesseja.

Liiketoimintajohtaja Kai Renholm korostaa, että ’’tuotteiden tietojen ja dokumenttien välittäminen Exceleillä ja sähköpostilla on Tuotetieto-palvelun myötä historiaa’’. ’’Palvelun laaja-alaisella käytöllä jokainen toimija tehostaa niin omaa toimintaansa kuin parantaa yhdessä koko toimialan tuottavuutta’’ jatkaa Renholm.

Tarvittava tiedon määrä tuotteista kasvaa koko ajan ja palvelua kehitetään aktiivisesti esimerkiksi lisäämällä palveluun uusia tietokenttiä asiakastarpeiden pohjalta. ’’Asiakkaidemme pyynnöstä olemme juuri tuoneet tietokantaan kentät esimerkiksi tuotteiden ETIM-tiedoille. Tänä päivänä palvelumme tarjoaa myös tehokkaan kanavan tuotteiden EPD-tietojen välittämiseen. Olemme tuoneet asiakkaidemme EPD-selosteista hiililaskennan vaatimaa ympäristötietoa palvelun tietokantaan rakenteelliseen muotoon, sillä haluamme omalta osaltamme luoda edellytyksiä toimialallamme tehokkaalle ja tarkalle hiililaskennalle’’, kuvaa Renholm palvelun kehittymistä. ’’Olemme ainoa yritys maailmassa, joka tänä päivänä tarjoaa mahdollisuuden esittää tuotteista tarkat, tuotekohtaiset hiililaskennan vaatimat tiedot GTIN-kooditasolla’’, muistuttaa Renholm.

Laattapiste-Pukkila Oy:n varatoimitusjohtaja Petteri Haru näkee Tuotetieto-palvelun moderniksi tavaksi välittää tietoa tuotteista toimialalla ja palvelun rajapinnan hyödyntämisen välttämättömänä reaaliaikaisen ja ajantasaisen tiedon tarjoamisessa. ”Tiedon määrä tuotteista on kasvanut huikeasti. Tietoa ei voida manuaalisesti Excelillä hallita, vaan rajapinnat ja automaatio on oikea ratkaisu. Yhdellä tuotteella on 150 - 300 tietokenttää, ja aktiivisesti myytäviä sekä päivitettäviä tuotteita yli 30 000. Mikäli tuotteen tiedoissa havaitaan virhe, on se voitava korjata välittömästi kaikkialle’’, kertoo Haru perusteista Tuotetieto-palvelun rajapinnan käyttöönottamisessa.

”Excel on vaarallinen työkalu tiedon välittämisessä, sillä on melkein mahdotonta muistaa, minne kaikkialle Excel-tiedosto on toimitettu. Väärä tieto tuotteesta voi johtaa tuotteen valitsemiseen väärään käyttötarkoitukseen ja on pahimmillaan turvallisuusriski, joka realisoituessaan voi johtaa isoihinkin vastuu- ja kustannusseuraamuksiin’’, jatkaa Haru. ’’Tuote ei ole tänä päivänä kunnossa, mikäli tuotteesta ei ole tarjolla tietoa digitaalisesti ja virtaavassa muodossa. Ajantasainen ja kattava tieto tuotteesta hiilijalanjälki- ja saatavuustietoineen on monelle toimijalle tänä päivänä jopa tuotteen valinnan ja hankintapäätöksen peruste’’, korostaa Haru.

Vastuullisuuden vaateisiin vastaaminen ja toimitusketjujen digitalisoiminen edellyttävät rakenteellistettua ja digitaalisesti virtaavaa tietoa tuotteista

’’Vastuullisuuden tuomiin vaateisiin vastaaminen sekä sujuva työn ja materiaalin virtaus työmaalla edellyttävät tiedon reaaliaikaista virtaamista ja tässä digitaalisesti virtaava tieto tuotteista on keskiössä’’, korostaa Stark Suomi Oy:n logistiikkajohtaja Kari Wahlman.

’’Materiaalitoimittajan on tärkeää panostaa laadukkaan ja ajantasaisen tiedon tarjoamiseen tuotteista ja tämä tieto tulee olla saatavilla kaikille rakentamisen toimitusketjun osapuolille. Tavaravirtaa ohjaavan tietovirran mukana kulkevat jokaisen rakentamisessa käytetyn tuotteen tiedot ja määrät kullekin hankkeelle. Digitaalisessa muodossa olevaa tietoa tuotteista voidaan hyödyntää koko rakennuksen elinkaaren ajan suunnittelusta purkuvaiheen kierrätykseen asti’’, jatkaa Wahlman.

Stark Suomi Oy hyödyntää Tuotetieto-palvelua monipuolisesti vieden palveluun omien ketjutuotteiden tiedot hakien tietoa tuotteista rajapinnan kautta Stark Suomi Oy:n järjestelmään sekä välittäen projektikohtaista ostodataa Tuotetieto hallintapalveluun.



Rakennustieto järjestää virtuaalisessa aamukahvisarjassa aiheesta webinaarin 6.6.2025 klo 9.00 – 10.15: Tuotteiden tiedon välittäminen Exceleillä ja manuaalisesti ei enää riitä! Aamukahvilla keskustellaan tuotteiden tietojen vastuullisesta hallinnasta.