Näyttäviä ja kestävän kehityksen mukaisia ikkuna- ja oviratkaisuja esillä Oulun Asuntomessuilla

Pihla Group edistää kestävää rakentamista ja remontointia

Pihla Group Oy on Suomen suurin ikkuna- ja ovitoimija, joka auttaa rakentajia ja remontoijia kuluttajista, suuriin rakennusteollisuuden yrityksiin ikkuna- ja ovivalintojen kanssa. Vastuullisuus on Pihla Groupin toiminnan keskiössä ja toiminnallaan Pihla Group on mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ja kestävämpää huomista. Rakennettu ympäristö tuottaa yli kolmasosan koko Suomen päästöistä, jolloin myös rakentamisen päästöjen vähentäminen on tärkeässä roolissa ympäristön kuormittumisen keventämisessä. Tämän vuoksi on merkittävää, että myös ikkuna- ja ovituotteet tuotanto- ja toimitusketjuineen tukevat kestävää rakentamista. Pihla Groupin kanssa toimiessa, voit olla varma siitä, että päätökset tehdään linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Suuria lasipintoja ympäristö huomioiden

Asuntomessualueelle rakentuu erikokoisia pientaloja miniomakotitaloista, suurempiin 1–2-kerroksisiin omakotitaloihin ja kytkettyihin pientaloihin. Asuntomessujen teemana on korostaa modernin huvilaelämän omannäköisyyttä ja yhteisöllisyyttä luonnon ympäröimänä, Oulujoen suiston läheisyydessä. Pihla Groupin räätälöidyt ikkuna-, ovi- ja lasiliukuseinäratkaisut tukevat kotien ainutlaatuisuutta. Suuret lasipinnat tuovat ympäröivän luonnon osaksi jokaista messukotia ja saavat luonnonvaloa tulvimaan koteihin.

Asuntomessualueen talot ovat hiiliviisaan rakentamisen pilottikohteita ja kohteissa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennusmateriaalien valintaan, elämää helpottavaan teknologiaan sekä uusiin rakentamisen toimintamalleihin. Pihla Group valmistaa innovatiivisia ja kestävää kehitystä tukevia tuotteita huomioiden vähähiiliset materiaalit ja varmistaen matalan hiilijalanjäljen koko tuotteen elinkaaren ajalta. Pihla Groupin tuotteet ovat suunniteltu energiatehokkuutta silmällä pitäen, mikä auttaa vähentämään rakennusten energiankulutusta ja pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä. Pihla Groupin ikkunoihin voi myös valita elämää helpottavaa teknologiaa kuten Antennilasin, joka varmistaa toimivat yhteydet sisätiloissa.

Pihla Groupin tuotemerkit edustettuna Asuntomessuilla:

Puroila-talot – As Oy Merta (Pihla-ikkunat ja -ovet)

Jopera – Villa Satakieli (Pihla-ikkunat ja -ovet, Profin-lasiliukuseinä)

Honkarakenne – Kömmeli (Pihla-ikkunat)

Ainoakoti – Villa Peak (Pihla-ikkunat ja -kippiovet)

Finnlamelli – Villa Musica (Pihla-ikkunat)

Hietasaaren Veisto (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät, Tiivi-ovia)

Kastelli – Villa Pesäpuu (Tiivi-ikkunat)

Villa Suoja (KLAS1-ikkunat ja -ovet, Profin-lasiliukuseinä)

Huvilainen (Profin-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

Villa Aava (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

Villa Prykä (KLAS1-ikkunat, Profin-lasiliukuseinät)

Koti lehdon laidalla (Profin-lasiliukuseinä)





Pihlan osasto löytyy kohteen 22. Oulun Merta Maininki yhteydestä ja osastolla on esillä myös Artic-auringonsuojausratkaisuja.

Tiivin osasto kohteen 4–5 Hietasaaren Veisto yhteydestä, osastolla esillä myös Profin-lasiliukuseinä.

KLAS1 toimii näytteilleasettajana kohteessa 3. Villa Prykä.

Lisätietoja ja kuvapyynnöt:

Marina Airas, markkinointipäällikkö, Pihla Group Oy

marina.airas@pihla.fi / 044 729 4507



Lue lisää Pihla Groupin kestävän kehityksen ratkaisuista https://pihlagroup.fi/kestava-kehitys/