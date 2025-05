Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Lyypäkin tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Lyypäkin suunniteltu tuulivoimatuotannon alue sijoittuisi Runkauksen, Kuivasjärven sekä Martimoaapa-Lumiaapa-Penikoiden Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden lähialueelle. YVA-menettelyn yhteydessä on toteutettu hankkeen Natura-arviointi. Natura-arvioinnista saaduissa lausunnoissa on katsottu, etteivät Natura-arvioinnit kaikilta osin täytä asianmukaiselle arvioinnille asetettuja vaatimuksia. Lausuntojen mukaan ei voida varmistua siitä, ettei Lyypäkin tuulivoimahanke merkittävästi heikennä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.