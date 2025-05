Lapin tulvatilanne jatkuu rauhallisena

Usealla Lapin vesistöllä tämän kevään tulva on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi, koska lumen sulaminen on ajoittunut pitkälle aikavälille. Sään ennustetaan lämpenevän loppuviikosta, jolloin loppujen lumien odotetaan sulavan nopeasti. Loppuviikosta voi esiintyä sateita, mutta niiden ei arvioida vaikuttavan merkittävästi tulvien suuruuteen.

Ivalojoen virtaama Pajakoskella on pysytellyt viime viikon lopusta alkaen noin 350 m3/s tuntumassa. Virtaaman ennustetaan kääntyvän lähipäivinä laskuun. Viikon vaihteessa virtaama voi vielä nousta, kun lämpenevä sää sulattaa jäljellä olevan lumen. Tulvan ennustetaan kuitenkin jäävän keskimääräistä kevättulvaa pienemmäksi. Muualla Paatsjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat nousussa ja huipussaan ensi viikon loppupuolella. Juutuanjoella tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi.

Ounasjoen Könkäällä virtaama on tällä hetkellä noin 340 m3/s, mikä on keskimääräistä kevättulvaa pienempi. Kittilässä Ounasjoen vedenkorkeus on pysytellyt samoissa lukemissa viime viikon perjantaista asti. Tulvatilanteen ennustetaan pysyttelevän nykyisen kaltaisena ensi viikon alkuun asti. Marraskoskella virtaama on jo kääntynyt laskuun. Ounasjoen tulvahuippu on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi.

Kemijoella Rovaniemellä vedenkorkeus on tällä hetkellä pienen tulvan korkeudella. Vedenkorkeuden ennustetaan vielä nousevan noin 20 cm lähipäivien aikana. Tulvahuippu jää selvästi keskimääräistä pienemmäksi. Kemijärven vedenkorkeus on nousussa ja on tällä hetkellä noin metrin tyypillisen kesäajan vedenkorkeuden alapuolella.

Tornionjoen Karungissa virtaama on tällä hetkellä noin 1500 m3/s ja Muonionjoella Muoniossa noin 600 m3/s. Molemmissa vesistöissä virtaama on tällä hetkellä hieman pientä kevättulvaa suurempi. Virtaaman ennustetaan nousevan loppukuun ajan ja saavuttavan huippunsa touko-kesäkuun vaihteessa. Tulvahuippu on Tornionjoella jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Muonionjoella tulvahuipun ennustetaan nousevan keskimääräisen kevättulvan tuntumaan.

Tenojoella virtaama on nousussa, ja Onnelansuvannossa virtaama on tällä hetkellä 880 m3/s. Viikon lopusta alkaen lämmin sää sulattaa valuma-alueella jäljellä olevan lumen, ja tulvahuippua ennustetaan touko-kesäkuun vaihteeseen. Tenojoella tulvahuipusta on muodostumassa keskimääräistä suurempi, mutta tulvavahinkoja ei ole odotettavissa.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 27.5.2025, minkä jälkeen julkaistaan tiedote.