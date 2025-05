EU-parlamentti puoltaa EU:n hiilirajamekanismin yksinkertaistamista

Euroopan parlamentti tukee komission esitystä hiilirajamekanismin (CBAM) muutoksista osana komission 26. helmikuuta ehdottamaa Omnibus I -pakettia.

Äänestyksessä mepit hyväksyivät teknisiä ja selventäviä muutoksia ja antoivat tukensa ehdotukselle, joka rajaisi tullien ulkopuolelle pienet toimijat (tuonti alle 50 tonnia vuodessa). Tämä rajaa pois mekanismin piiristä 90 % yrityksistä, jotka tuovat vain vähän mekanismin alaisia tuotteita ja ovat tyypillisesti pk-yrityksiä. Hiilirajamekanismin ympäristötavoite säilyy silti, koska 99 % hiilidioksidipäästöjä aiheuttavasta metallin, raudan, sementin sekä lannoitteiden tuonnista säilyy sen piirissä.

Esitys myös yksinkertaistaa maahantuojien hyväksyntämenettelyä, päästöjen laskukaavaa ja hiilirajamekanismin taloudellisen vastuun sääntöjä sekä vahvistaa väärinkäytöksiä ehkäiseviä osia.

Kommentti

Äänestyksen jälkeen esittelijä Antonio Decaro (S&D, IT) sanoi: ”Hiilirajamekanismi on olennainen väline, jolla EU estää hiilivuotoa ja luo kannusteita ilmastotoimille koko maailmassa. Siksi olen tyytyväinen siihen, ettei parlamentti avannut muutoksen yhdessä tätä mekanismia laajemmin. Näin voimme yksinkertaistaa sen toimintaa yritysten näkökulmasta ilman, että heikennämme itse mekanismia. Teemme jatkossakin töitä sen eteen, että mekanismi on ennustettava kaikille, joiden tuotteet ovat sen piirissä.”

Seuraavaksi

Mepit hyväksyivät tekstin äänin 564 puolesta, 20 vastaan ja 12 tyhjää. Parlamentti on nyt valmis neuvottelemaan lain lopullisesta muodosta jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa.

Taustaa



EU:n hiilirajamekanismilla pyritään tasapuoliseen kilpailuasemaan EU:n yhteisen päästökauppajärjestelmän (ETS) alaisuudessa olevien ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden välillä. Sillä pyritään myös rohkaisemaan kolmansia maita kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin.

Vuonna 2026 komissio tulee arvioimaan hiilirajamekanismin laajentamista muihin ETS:n alaisiin sektoreihin.

Lisätietoa