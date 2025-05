HSY:n vesihuollon sopimusehtoihin ja yleisiin toimitusehtoihin päivityksiä

HSY:n vesihuollon ehdot perustuvat pitkälti Vesilaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton yhdessä kuluttajaviranomaisen kanssa valmistelemiin malliehtoihin.



- Valmistaudumme siirtymään asiakkaiden vedenkulutuksen mittauksessa vesimittareiden etäluentaan arviolta vuosien 2026–2030 aikana. Ehtojen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi erityisesti tästä syystä. Lisäksi nykyisten ehtojen voimassaoloaikana on ilmennyt tarvetta tehdä yksittäisiä tarkennuksia ja muutoksia. Päivityksessä on otettu huomioon myös tuleva vesihuoltolain uudistaminen, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Sopimusehdot tulevat osaksi asiakkaan kanssa tehtävää liittymissopimusta ja samassa yhteydessä tulevat noudatettavaksi kulloinkin voimassa olevat yleiset toimitusehdot. Sopimusehtoja noudatetaan soveltamisjärjestyksessä ennen yleisiä toimitusehtoja.

Toimitusehtoihin on lisätty tonttijohtojen saneerausmalli



Vesihuollon sopimusehtojen ja yleisten toimitusehtojen muutoksista suurin osa on tarkennuksia ja teknisiä muutoksia.



- Päivitettyihin toimitusehtoihin on lisätty myös uusi tonttijohtojen saneerausmalli, joka kannustaa liittyjiä uusimaan kiinteistön alueella oleva tonttijohto-osuus HSY:n verkostosaneerauksen yhteydessä, kertoo vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen.

Ehtoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta vesimaksuihin tai sopimussuhteen muuhun keskeiseen sisältöön. Ehtojen päivitys ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Muutoksista tiedotetaan asiakkaille kirjeitse vähintään kolme kuukautta ennen uusien yleisten toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

Uudet HSY:n vesihuollon sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot löytyvät HSY:n verkkosivuilta osoitteesta: hsy.fi/sopimusliitteet.