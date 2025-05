Siltojen korjaus- ja uusimistöitä Salossa maantiellä 110

Siltakohteet sijaitsevat maantiellä 110 Salon Suomusjärven alueella. Lähekkäin sijaitsevat siltatyömaat on ajoitettu toteutettavaksi samanaikaisesti, jotta töistä aiheutuvien liikennehaittojen kesto voidaan minimoida. Vaikka yhtäaikaiset työt voivat hetkellisesti ruuhkauttaa liikennettä tiellä, vähentävät toistuvia liikennekatkoja sekä mahdollistavat sujuvan ja kustannustehokkaan toteutuksen.

Työnaikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja. Tienkäyttäjien kannattaa varata riittävästi matka-aikaa tilapäisten liikennejärjestelyiden takia. Tienkäyttäjiltä toivotaan myös erityistä varovaisuutta siltatyömaiden kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja silloilla työskennellään samanaikaisesti.

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Destia Oy.

Anerion koulun alikulkukäytävä Salon Suomusjärvellä maantiellä 110 (Helsingintie)

Korjaustöiden aikana alikulkukäytävän reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Työt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Töiden ajaksi ajoneuvoliikenne sillalla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajokaistan leveys on vähintään 4 metriä. Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Lisäksi tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Alikulkukäytävä on pois käytöstä töiden ajan. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on käytettävä vaihtoehtoisia kulkureittejä. Helsingintien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä on käytössä koko korjaustyön ajan.

Liikennemäärä Anerion koulun alikulkukäytävän kohdalla on noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Anerion koulun alikulkupaikan siltapaikka Google Mapsissa

Varisjoen silta maantiellä Salon Suomusjärvellä maantiellä 110 (Helsingintie)

Nykyinen teräsbetoninen laattasilta korvataan uudella teräsputkisillalla. Työt käynnistyvät kesäkuun alkupuolella ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Töiden ajaksi liikenne ohjataan kiertoreitille. Kiertoreitti kulkee siltatyömaan vieressä ja käytössä on yksi ajokaista, jonka leveys on vähintään 4 metriä. Kiertoreitin sijaintia muutetaan työvaiheiden mukaan rakennustyön aikana. Liikennettä kiertotiellä ohjataan liikennevaloilla. Työn aikana jalankulkijoille ja pyöräilijöille on opastettu oma reitti kiertoreitillä.

Ajoneuvojen jonotusajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikennevaloihin pysähtymiseen ja lyhyeen odotusaikaan. Lisäksi tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Liikennemäärä Varisjoen sillalla on noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Varisjoen siltapaikka Google Mapsissa

Kitulan risteyssilta ja ylikulkukäytävä Salon Suomusjärvellä maantiellä 110 (Helsingintie)

Risteyssillan reunapalkit, pintarakenne ja kaiteet uusitaan. Risteyssillan viereinen, jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu ylikulkukäytävä peruskorjataan myös samassa urakassa. Työt käynnistyvät risteyssillan osalta toukokuun lopussa ja ylikulkukäytävän osalta kesäkuun alussa. Risteyssillan työt valmistuvat lokakuun loppuun ja ylikulkukäytävän osalta elokuun loppuun mennessä.

Ensimmäisessä työvaiheessa risteyssillan reunapalkit uusitaan. Työn ajaksi ajoneuvoliikenne kavennetaan kahdelle 3,5 m ajokaistalle. Toisessa vaiheessa suoritetaan pintarakennetöiden purkua ja rakentamista, jolloin ajoneuvoliikenne sillalla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle. Käytössä on liikennevalo-ohjaus. Ajokaistan leveys on vähintään 4,5 metriä. Tien nopeusrajoitusta alennetaan siltatyömaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Ylikulkukäytävä ei ole käytössä korjaustöiden aikana. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on oma opastettu reitti risteyssillan kautta kulkevalla kiertoreitillä.

Liikennemäärä Kitulan risteyssillalla on noin 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kitulan risteyssillan ja ylikulkukäytävän siltapaikka Google Mapsissa

