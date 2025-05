Helsinki Data Center lämmittää nyt jopa 14 000 kerrostalokaksiota – Hukkalämmön talteenoton kapasiteettia nostettu

Käynnissä oleva sähkölaite tuottaa aina lämpöä myös ympäristöönsä – siksi tietokoneesi tai jääkaappisi lähellä tuntuu lämpimältä. Mutta kun tietokoneita on jopa tuhansia samassa rakennuksessa, lämpöä syntyy niin paljon, että tila ja siellä olevat laitteet kuumenisivat hetkessä käyttökelvottomiksi ilman jäähdytystä. Siksi konesaleissa tarvitaan tehokkaita jäähdytysjärjestelmiä sekä keinoja hyödyntää laitteilta vapautuvaa lämpöä.



Vielä 10–15 vuotta sitten datakeskusten lämmön talteenotto ei ollut yleisesti käytössä. Nykyisin ymmärretään paremmin siitä saatavat hyödyt. Tärkeimpinä seikkoina datakeskusten sijoittumisessa Suomeen pidetään esimerkiksi viileää ilmastoa sekä toimintavarmaa sähköverkkoa.



”Suomessa etuna meillä on viileä ilmasto ja mahdollisuus lähes ympärivuotiseen vapaajäähdytykseen. Vapaajäähdytyksellä Helsinki Data Centerin osalta tarkoitetaan viileän ulkoilman hyödyntämistä jäähdytyksessä”, toteaa Telian jäähdytyksen ja automaation tuotantopäällikkö Kalle Hasu.



Hukkalämmöstä talteen ja hyötykäyttöön nyt jopa 90 %



Hukkalämpöä on mahdollista ottaa talteen ja hyödyntää esimerkiksi asuintalojen lämmittämiseen. Telia ja energiayhtiö Helen ovat liittäneet Helsinki Data Centerin kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä huoneistoja.



”Datakeskusten hukkalämpöjen hyödyntäminen on oivallinen esimerkki päästöttömästä ja tasaisesta lämmöntuotantoratkaisusta, joka osaltaan edistää tavoitettamme polttamattomasta energiantuotannosta. Olemme erittäin iloisia Telian kanssa tehtävästä yhteistyöstä tällä saralla”, kertoo Helenin konesalien hukkalämpöratkaisuista vastaava ryhmäpäällikkö Miika Lindholm.



Hukkalämmön talteenotto tukee osaltaan hiilineutraalia lämmöntuotantoa sekä Telian ilmastotavoitteita.



”Lämmön talteenottomahdollisuus oli suunnittelumme yksi keskeinen lähtökohta Pitäjänmäen datakeskusta rakennettaessa. Tavoittelemme Telialla nettonollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä. Hukkalämmön talteenotto tukee erinomaisesti ilmastotavoitteitamme niin Telialla kuin paikallisesti Helsingissä”, toteaa Telian vastuullisuusjohtaja Martina Lilius.



Aiemmin hukkalämmöstä pystyttiin ottamaan talteen noin 60 prosenttia. Nyt talteenoton kapasiteetti on loistavasti noussut jopa 90 prosenttiin. Tulevaisuudessa lämmitettävien kohteiden määrän on tarkoitus nousta jopa 28 000 huoneistoon. Helsinki Data Centerin talteenoton kapasiteetin nostamisen ovat mahdollistaneet konesalikapasiteetin sekä laitteiden määrän kasvu. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa hukkalämmöstä voidaan hyödyntää toimistojen sekä asuintalojen lämmityksessä.



”Datakeskukset ovat omanlaisiaan lämpöakkuja, jotka kuluttavat tasaisesti energiaa ja tuottavat hukkalämpöä lämmön tuotantoon ympäri vuoden. Tämä on suuri etu siinä kohtaan, kun lasketaan investointien takaisinmaksuaikoja”, Kalle Hasu summaa.