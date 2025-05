Esteettömyys on ihmisoikeus – tarvitaan laki esteettömyyden turvaamiseksi, linjaa Vihreiden uusi vammaispoliittinen ohjelma

Onko oikein, että ihminen voisi poistua kotoaan vain kaksi kertaa viikossa? Onko oikein, että kaikki perustarpeet, kuten vessassa käyntien määrä ja ajankohta tulee perustella kasvottomalle organisaatiolle?

Vihreiden kansanedustajan Hanna Holopaisen mukaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ei toteudu, jos heillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia elää itsenäisesti.

– Hyvän arjen edellytyksenä on, että vammaisten ihmisoikeudet toteutuvat kaikilla arjen osa-alueilla ilman tarpeetonta byrokratiaa, rajoituksia tai joustamattomia palvelumalleja. Jokaisella tulee olla mahdollisuus päättää itse arkensa perusasioista. Myös aistiesteettömyys on tärkeä osa rakennetun ympäristön esteettömyyttä. Käytännössä se tarkoittaa hyvää akustiikkaa ja äänieristystä, selkeitä pohjaratkaisuja ja opasteita, säädettävää valaistusta sekä hiljaisia tiloja, sanoo Holopainen.

Ohjelmassa linjataan muun muassa siitä, että esteettömyyden erillislakia tulisi edistää ja sen yhteydessä tulisi säätää riittävän ankarat sanktiot esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevien säännösten laiminlyömisestä. Tällä hetkellä esteettömyydestä on vain asetuksia mutta ei omaa erillistä lakia.

– Esteettömyys ja saavutettavuus ovat perus- ja ihmisoikeuksia, jotka mahdollistavat itsenäisen elämän ja täysimääräisen osallistumisen yhteiskuntaan. Jokaisella tulee olla yhdenvertainen oikeus oppia, kouluttautua ja osallistua työelämään ilman syrjiviä esteitä, sanoo Vihreiden vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Selinä Nera.

Ohjelman mukaan vammaisille oppilaille ja opiskelijoille tulee turvata riittävä tuki omassa koulussa, jotta he pystyvät osallistumaan yleisopetukseen inklusiivisesti muiden kanssa. Tarvittaessa vammaisille tulee mahdollistaa myös opiskelu pienemmissä ryhmissä. Jokaisen lapsen tarpeet on huomioitava ja opetusta on järjestettävä sen mukaisesti. Myös vammaisten oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattava yhdenvertaisesti muun väestön kanssa.

– Palveluihin pääsyn tulee olla esteetöntä, saavutettavaa ja niihin tulee ohjata aktiivisesti ilman, että niitä täytyy osata erikseen vaatia. Tähän tulisi tähdätä esimerkiksi tarjoamalla kattavaa ja riippumatonta ohjausta vammaisten palveluista ja oikeuksista sekä apua hakemusten ja muiden asiakirjojen laatimiseen, jotta jokainen pääsisi oikean palvelun piiriin, selvittää Leni Niinimäki, toinen Vihreiden vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtajista.

Ohjelma edellyttää myös sen mahdollistamista, että vammaiset henkilöt voisivat itse osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

– Vammaisten tulee voida osallistua itseään ja muita koskevaan päätöksentekoon yhdenvertaisesti. Tätä voidaan edistää varmistamalla, että vammaisilla henkilöillä on aidosti yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä vaikuttamistyötä turvaamalla riittävät palvelut esimerkiksi sanktioimalla lainvastaisesta vammaispalvelujen laiminlyönnistä tai toteuttamisesta, Holopainen kertoo.





