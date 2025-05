Kaakkois-Suomessa käynnistynyt mittava turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja vesistökunnostuksiin keskittyvä hanke

Hankkeen tavoitteena on saada aikaan entisten turvetuotantoalueiden ennallistamisia niin Etelä-Karjalassa kuin Kymenlaaksossakin. Ennallistamisen lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan vesistökunnostustoimia turvetuotantoalueiden alapuolisilla vesistöillä, sekä edistetään turvetuotantoalueiden jälkikäytön vesistövaikutusten seurantaa. Tavoitteena on myös kerätä tietoa turvetuotantoalueiden uusien jälkikäyttömuotojen, kuten aurinkovoiman, vesistövaikutuksista.

− Hankkeessa pilotoidaan myös uusia vesistökunnostusmenetelmiä ja tutkitaan niiden tehokkuutta. Esimerkiksi puumateriaalin käytöstä on saatu lupaavia tuloksia humuksen, kiintoaineen ja ravinteiden pysäyttämiseksi muun muassa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimissa PuuValuVesi- ja Puumavesi-hankkeissa. Meillä on muutamalla kohteella alustavasti pohdittu puupuhdistamojen soveltamista suuremmassa mittakaavassa, KAVEn projektipäällikkö Ville Räihä toteaa.

Pääasiallinen toimintamalli on toteuttaa ennallistamis- ja kunnostustoimia suoraan hankkeen kautta. Lisäksi tavoitteena on kannustaa paikallisia toimijoita hakemaan rahoitusta ja toteuttamaan toimenpiteitä Kaakkois-Suomen alueella.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

JTF-rahasto on perustettu lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. Suomessa rahaston toimet pohjautuvat tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahaston tarkoitus on korvata turpeen energiakäytön puolittamisesta aiheutuvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Suomen saama EU-rahoitus JTF-rahastosta on noin 466 miljoonaa euroa ohjelmakaudella 2021–2027, josta Kaakkois-Suomeen on turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön kohdennettu noin neljä miljoonaa euroa.

− Kaakkois-Suomen alueella JTF-rahoitteisia ennallistamis- ja vesistökunnostushankkeita on saatu rahoitushakuun heikosti. Alueella on kuitenkin tarve kyseisille toimille, joten päätettiin kääriä hihat ja hakea rahoitusta ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeelle, jossa tavoitellaan mahdollisimman vaikuttavia konkreettisia toimia alueellamme, projektisuunnittelija Jenna Hjelmman kertoo.

− Vesistöjen hyvää tilaa tavoiteltaessa valuma-alueajattelu on avainasia, jota KAVE-hanke laaja-alaisesti edistää. Työnsarkaa riittää Kaakkois-Suomessakin, mihin peilaten kansalliset rahoitusmahdollisuudet eivät valitettavasti ole riittäviä. Näin ollen vesienhoitotyössä on käännettävä katse myös EU:n tarjoamiin rahoitusinstrumentteihin, kuten JTF-rahastoon, linjaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöpäällikkö Matti Vaittinen

− JTF-rahoitteinen KAVE-hanke tulee antamaan hyvää lisäpotkua Kaakkois-Suomen eri toimijoiden jo ennestään ansiokkaaseen vesiensuojelutyöhön, Vaittinen lisää.

JTF-rahoitusta voivat hakea muun muassa kunnat, yritykset, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Lisätietoa rahastosta ja rahoituksen hakemisesta löytyy rakennerahastot.fi-sivuston kautta.

Mahdollisimman vaikuttavia toimia yhteistyön avulla

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien turvetuotantoalueiden maanomistajien, vesialueiden omistajien sekä muiden asianosaisten kanssa.

− JTF-rahoitteisia ennallistamishankkeita on käynnissä muissakin ELY-keskuksissa Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Meillä on ollut jo hankevalmistelusta lähtien tiivistä yhteistyötä myös näiden NEVALA-, PohjaNeva- sekä PUHTI-hankkeiden vetäjien kanssa, Räihä sanoo.

Hankkeen edetessä tuloksista ja ensimmäisistä ennallistamis- ja kunnostuskohteista tiedotetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen somekanavilla, sekä ely-keskus.fi-verkkosivuilla. JTF-rahoituksesta ja hankkeesta saa lisätietoa alla mainituilta hankkeen yhteyshenkilöiltä.

− Mikäli sinulla on ennallistamiseen soveltuva, toimintaansa lopettava tai lopettanut, turvetuotantoalue omistuksessa tai muu yhteistyömahdollisuus mielessä, olethan yhteydessä meihin, Hjelmman toivoo.