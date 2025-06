Nuoret lupaukset Kivenlahden rantajuhannuksessa

Juhannusaattona eli perjantaina 20.6.2025 Marin hiekkakenttä Espoon Kivenlahdessa täyttyy lämpimästä tunnelmasta ja musiikista, kun lavalle nousevat Emilia Sisco, Runo, Kaila ja AINO. Juhannusjuhlassa voi myös nauttia herkullisten ruokakojujen tarjonnasta sekä tunnelmaan sopivasta oheisohjelmasta klo 16–20.

Soul-ikonien innoittama Emilia Sisco

Juhannusjuhlien lavalla nähtävän Emilia Siscon ääni ja laulunkirjoitustyyli ovat valloittaneet kuuntelijoita ympäri maailmaa soul-musiikin kentällä. Emilian voimakas ääni ja kyky kertoa tarinoita musiikilla yhdistävät saumattomasti soul-, jazz- ja bluesmusiikin.

Soul-ikoneista, kuten Aretha Franklinista, Etta Jamesista ja Billie Holidaysta, inspiroitunut Emilia tuo perinteisiin soulin ja R&B:n elementteihin modernia vivahdetta. Helsingin Sanomat kutsui Emilian Introducing-debyyttisooloalbumia ”yhdeksi vuoden parhaista suomalaisista debyyteistä”.

Emilia Siscon Your Girl (Spotify)

Kaila-bändin energistä musiikkia

Viidestä nuoresta muusikosta koostuvaKaila-bändi soittaa juhannusjuhlilla omia, suomenkielisiä biisejä, jotka ovat saanet monipuolisia vaikutteita sekä vanhasta että uudemmasta rock- ja pop-musiikista.

-Tuleva keikka tulee olemaan energinen, lämminhenkinen ja kuulijalle unohtumaton. Haluamme välittää yleisölle hyvän fiiliksen ja luoda yhteisöllistä tunnelmaa. Katsojalle tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus tulla näkemään tulevaisuuden läpimurtobändi! yhtyeen kosketinsoittaja Eero Vaija kertoo.

Bändin jäsenillä on hyvin erilaiset musiikkitaustat, mikä tekee Kailan musiikista mielenkiintoista ja erottuvaa: rumpali Pyry Brandt on taitava jazzpianisti ja laulaja Eero Punkari yksi Suomen kovimmista huilisteista. Basisti Pietari Paakkinen ja kitaristi Otso Hiipakka puolestaan ovat molemmat alun perin trumpetisteja, ja kosketinsoittaja Eero Vaija tulee klassisen pianon puolelta.

Kaikkia bändin jäseniä yhdistää rakkaus 70–80-luvun rockiin.

-Keikalla pääsee esimerkiksi kuulemaan huilua yhdistettynä rock-musiikkiin, Eero Vaija täsmentää.

Kailan Marakassit-biisi (Spotify)





Karismaattinen pop-artisti Runo

Runo tunnetaan runollisesta lyriikastaan ja vahvasta lavaläsnäolostaan. Runon musiikki liikkuu herkästi puhutun sanan ja koukuttavan popin välimaastossa. Runo kertoo oppineensa laulamaan jo ennen kuin oppi puhumaan! Musiikki on antanut Runolle väylän sanoittaa tunteita ja oivalluksia, joita muuten olisi ollut vaikea pukea sanoiksi.

Runo julkaisi debyyttialbuminsa Rikos ja rangaistus vuonna 2024 ja valmistelee parhaillaan toista albumiaan Luopumiskoulu.

-Mun toinen albumi Luopumiskoulu tulee näyttämään musta uuden puolen: se on leikittelevämpi, terävämpi ja ehkä vähän ilkikurisempikin kuin edellinen, Runo kertoo.

Kivenlahden juhannusjuhlilla Runo esittää sekä uutta, julkaisematonta että vanhempaa materiaalia.

-Kivenlahden juhannus on yksi niistä harvoista tapahtumista, joissa yhdistyy meri, kesäyö ja hyvä musiikki ja siinä on jotain taianomaista. Mun keikalle kannattaa tulla, jos kaipaa hetken, jossa voi pysähtyä, tuntea ja päästä pois arjesta. Lupaan tarjota kokemuksen, joka jää mieleen, Runo innostaa juhannuksen juhlijoita.

Runon raudasta tehty -biisi (Spotify)







Tuore indieartisti AINO

Neljäs esiintyjä Kivenlahden juhannusjuhlilla on tuore pop- ja r&b-genreä tarjoileva indieartisti AINO. Artistin musiikki on lyyrisesti tunteellista, mutta rytmikäs tuotanto ja melodiat sopivat monenlaisen kuuntelijan korvaan. Vuonna 2024 AINO julkaisu debyyttinsä "sydän" sekä kaksi muuta singleä. Listaa täydentää juuri julkaistu Särkyneen Sydämen Syndrooma.



- Artistina olen aika tuore ja aina käsitellyt omaa elämääni toisten musiikin ja tekstien kautta. Vuonna 2023 tutustuin musa-alan ihmisiin, päädyin mikin taakse ja kohta alkoikin syntymään omaa tekstiä ja biisejä. Nykyään kirjoitusprosessi on tärkeä osa tekemistä omassa musiikissani. Kirjoitan omia ajatuksiani ja tunteita – toisista syntyy biisejä ja osa ei välttämättä näe päivänvaloa koskaan, AINO valottaa musiikkitaustaansa.

Juhannuksen keikka tulee olemaan yksi AINOn ensimmäisiä ”oikeita” keikkoja.

-Jännittää, mutta tosi hyvällä tavalla!, Aino summaa odottavaa tunnelmaansa.

Ainon Särkyneen Sydämen Syndrooma -biisi (Spotify)





Metrolla tai bussilla juhannuksen viettoon

Juhannusjuhliin pääsee esimerkiksi Kivenlahden metroaseman kautta (1,2 km kävelymatka tapahtumapaikalle). Lähimmät bussipysäkit ovat 500 metrin päässä. Alueella on rajallisesti paikoitustilaa Merivalkamalla ja Marinsatamantiellä.

Alueelle on vapaa pääsy. Kivenlahden juhannusjuhlan järjestää Espoonlahden kulttuurihanke.

