Schneider Electric lanseeraa innovatiiviset energiankulutusta pienentävät TeSys Deca Advanced -kontaktorit

Schneider Electric ykkössijalla ABI Researchin vuoden 2025 verkon digitalisointiteknologioiden vertailussa 15.5.2025 13:11:52 EEST | Tiedote

Schneider Electricin alan johtava ohjelmisto on saavuttanut huippuarvosanat innovaatioista ja toteutuksista. Tunnustus vahvistaa yhtiön asemaa sähköverkon digitaalisen muutoksen vauhdittamisessa. Ykkössija on seurausta Schneider Electricin One Digital Grid Platform -alustan lanseerauksesta, joka on integroitu ja tekoälyllä toimiva alusta joka on suunniteltu parantamaan verkon joustavuutta, luotettavuutta ja tehokkuutta Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on sijoittunut maailmanlaajuisesti ykkössijalle ABI Researchin vuoden 2025 Competitive Ranking on Grid Digitalization Technologies -vertailussa. ABI Research on maailmanlaajuinen teknologiamarkkinoita kartoittava yritys, joka tarjoaa strategista ohjausta myyjille, yrityksille ja hallituksille transformatiivisista teknologioista, kuten IoT:stä, tekoälystä (AI) ja teollisuusautomaatiosta. Raportissa arvioidaan johtavia palveluntarjoajia lukuisten innovaatio- ja toteutuskriteerien perusteella, ja S