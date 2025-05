Vasemmistonaiset: Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio ja lopetettava asekauppa Israelin kanssa

Israel on estänyt kolmen kuukauden ajan kaiken humanitaarisen avun pääsyn Gazaan, mikä on johtanut veden, ruoan, polttoaineen, lääkkeiden sekä sairaalatarvikkeiden loppumiseen. Humanitaarinen kriisi on pahempi kuin kertaakaan lokakuun 2023 jälkeen: Israel näännyttää palestiinalaisia nälkään. Lisäksi he kuolevat Israelin pommituksiin ja iskujen aiheuttamiin vammoihin, sillä lääkkeet ja avustustarvikkeet ovat loppu.

Israel on jatkanut kansanmurhaa ja etnistä puhdistusta Gazassa jo yli puolitoista vuotta, Euroopan seuratessa sivusta. Israelin sotatoimien takia 90 % gazalaisista on joutunut pakenemaan kodeistaan ja yli 50 000 on kuollut Israelin hyökkäyksen takia. Todellisuudessa uhriluvut ovat huomattavasti korkeammat. Noin viikko sitten Israel ilmoitti ottavansa Gazan täydellisesti hallintaan ja pakkosiirtävänsä Gazan väestön toisaalle. Tämä on kansainvälisen oikeuden vastainen sotarikos.

‘’On täysin sietämätöntä, kuinka kauan kansainvälinen yhteisö on antanut Israelin kansainvälistä oikeutta rikkovan hyökkäyksen ja palestiinalaisten joukkotuhonnan jatkua. Suomen johdon hiljaisuus on viimein alkanut rikkoutua mutta olemme jo auttamattomasti myöhässä, toimiin on ryhdyttävä viipymättä”, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vaadimme, että Suomi ryhtyy viimein sanoista tekoihin. Suomen on mm. tunnustettava Palestiinan valtio välittömästi, irtauduttava kaikesta puolustusyhteistyöstä Israelin kanssa, lopetettava asekauppa ja ajettava pakotteita Israelille sekä vaadittava Israelin ja EU:n vapaakauppasopimuksen eli assosiaatiosopimuksen purkamista.

‘’EU on Israelin suurin kauppakumppani. On täysin selvää, etteivät ihmisoikeusvelvoitteet Israelin puolelta täyty ja siksi Suomen on vaadittava myös Euroopan unionin ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen lakkauttamista”, Honkasalo painottaa.

Vasemmistonaiset vaatii, että Suomen ulkopoliittinen johto ja EU puhuvat Israelin toimista niiden oikeilla nimillä. Kyseessä on kansanmurha ja etninen puhdistus. Suomen ja EU:n toimien on oltava niiden mukaisia.