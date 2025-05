Linnakummun salaisuus – Vanhan Vaasan museossa kesänäyttely Korsholman vallien arkeologisista löydöistä

Näyttelyssä pääsee tutustumaan noin kolmeenkymmeneen valikoituun esinelöytöön, jotka on kaivettu esiin vuosina 2022–2024 tehdyissä arkeologisissa tutkimuksissa. Vitriineissä esillä olevat esineet ajoittuvat keskiajalta 1700-luvun lopulle. Lisäksi Linnakummun salaisuus -näyttelyssä on esillä valokuvia muista löydöistä, joita ei ole fyysisesti mukana.

Korsholman keskiaikaisen linnakkeen ja kuninkaankartanon kaivauksia on johtanut arkeologi, FT Jan Fast, ja niihin on kolmen vuoden ajan aktiivisesti osallistunut vaasalaisia koululaisryhmiä ja harrastaja-arkeologeja. Projekti on yksi viime vuosien merkittävimmistä arkeologisista hankkeista keskiaikaisen linnan alueella Suomessa. Löydöksiä on kertynyt tuhansittain.

Näyttelyn Vanhan Vaasan museossa järjestävät yhteistyössä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / KulturÖsterbotten sekä Vaasan kansalaisopisto Alma. Uudet kaivaukset Korsholman valleilla jatkuvat jälleen kesällä (20.7.–1.8.2025).

Vanhan Vaasan museo avautuu 4.6.

Vanhan Vaasan museo sijaitsee historiallisessa Wasastjernan talossa Vanhan Vaasan kaupunginosassa. Museo on avoinna 4.6.–30.8. keskiviikosta lauantaihin klo 10–17, ja sinne on vapaa pääsy. Museossa voi tutustua Vaasan historiaan ennen vuoden 1852 suurpaloa. Museon yhteydessä toimii myös kahvila Falanderin kellarissa.

Lisätietoa kaivauksista:

www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/arkeologi-foer-skolelever