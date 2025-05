Wickström: Ruotsinkielisen maatalousalan koulutuksen tulee säilytä Raaseporissa

– On tärkeää maatalouden tulevaisuuden kannalta, että agrologikoulutusta tarjotaan myös ruotsin kielellä Suomessa. Koulutuksen on tietenkin vastattava nykypäivän vaatimuksia ja opiskelijoiden odotuksia. Mielestäni on erittäin tärkeää tehdä töitä sen eteen, että koulutus säilyy Raaseporissa. Raasepori on Suomen suurin ruotsinkielinen kapupunki, joten mielestäni meidän tulee huolehtia siitä, että voimme turvata korkeakoulutuksen ruotsiksi siellä, Wickström sanoo.

Hän muistuttaa myös, että Raaseporin koulutus on tiiviisti yhteydessä Västankvarnin maatila-alueeseen, jossa Novialla on toimintaa. Wickström painottaa, että maatalouden verkostoajattelua Länsi-Uudellamaalla tulisi vahvistaa, ja kertoo aikovansa vierailla Noviassa kesän aikana.

– Meidän kaikkien on pidettävä huolta siitä, että kiinnostus maatalousalaa kohtaan kasvaa. Ilman maatalousyrittäjiä meillä ei ole kotimaista ruokaa tulevaisuudessa. Kyse on koko maan tulevaisuudesta, mutta myös huoltovarmuudestamme, Wickström toteaa.