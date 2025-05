Energiatehokas vaihtoehto perinteiselle lämminvesivaraajalle – jopa 70 % pienemmät kustannukset

Nilanin laitteet hyödyntävät poistoilman lämpöenergiaa käyttöveden ja asunnon lämmittämiseen – ja tietyissä malleissa myös viilentämiseen. Pohjoismaisiin olosuhteisiin suunnitellut laitteet ovat toimintavarmoja vuoden ympäri. Saat rakennukseen puhdasta ja sopivan lämmintä ilmaa vuosien ajan.

Nilanin laitteet tunnetaan pitkästä käyttöiästään, hiljaisesta käyntiäänestään ja korkeasta hyötysuhteestaan. Monipuolinen tuotevalikoima sisältää ratkaisuja monenlaisiin koteihin. Nilan on asiantunteva kumppani, joka auttaa löytämään oikeat ratkaisut jokaiseen kohteeseen.

Ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin – kolme vaihtoehtoa kodin tilanteen mukaan

1. Nilan VGU 250 Sol asennetaan lämminvesivaraajan tilalle – säästä kustannuksissa jopa 70 %

Nilan VGU 250 Sol -poistoilmalämpöpumppu korvaa sähköllä toimivan lämminvesivaraajan. Se ottaa lämmön talteen poistoilmasta ja lämmittää sillä käyttövettä merkittävästi pienemmillä kustannuksilla aikaisempaan järjestelmään verrattuna.

Tällainen poistoilmalämpöpumppu soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa on lämminvesivaraaja sekä ilmanpoisto liesikuvulla tai huippuimuri. Samalla, kun laite lämmittää käyttövettä, se poistaa ilmasta kosteutta, hajuja ja pölyhiukkasia. Näin sisäilma pysyy puhtaana ja miellyttävänä.

Nilan VGU 250 Sol -poistoilmalämpöpumpussa on aurinkokierukka, johon voidaan liittää aurinkolämpökeräimet. Tämä ominaisuus on kätevä, jos haluat lisää rahallista säästöä tai taloutesi lämpimän veden kulutus on tavallista suurempi. Keräimet tehostavat käyttöveden lämmitystä.

- 230 litran varaaja

- Poistoilmavirta jopa 325 m³/h

- Aurinkokierukka vakiona

2. Nilan E tai EC asennetaan IV- tai LTO-koneen ja lämminvesivaraajan tilalle

Vanha ilmanvaihto- tai LTO-kone sekä lämminvesivaraaja voidaan korvata yhdellä laitteella. Kanavisto johdetaan laitteeseen, joka lämmittää käyttövettä ja sisäilmaa poistoilman lämmöllä. EC-malli myös viilentää huoneilmaa kesäisin. Kumpikin laite soveltuu noin 55–170 m² asuntoon, jossa on erillinen lämmitys.

Nilan EC -poistoilmalämpöpumpussa on Sol-energiakierukka, jonka ansiosta varaaja voidaan liittää aurinkokeräimeen tai muuhun ulkoiseen lämmönlähteeseen. Tämä malli myös viilentää taloa tehokkaasti tuottaen noin 6–8 astetta ulkoilmaa viileämpää tuloilmaa.

Nilan E -poistoilmalämpöpumppu

Lämmittää käyttöveden ja sisäilmaa

Yhdellä kilowatilla sähköä jopa 4,2 kilowattia lämpöä

Hiljainen ilmanvaihto

Nilan EC -poistoilmalämpöpumppu

Tehokas viilennys

Vakiona Sol-energiakierukka

Vuonna 2020 uusittu malli

Nilan EC poistoilmalämpöpumppu

3. Nilan VGU 180 EK vanhan pilpin, öljylämmityksen tai varaajan tilalle – vesikiertoiseen lämmitykseen

Nilan VGU 180 EK tarjoaa ratkaisun vesikiertoisen asunnon lämmitykseen. Vanha lämmityslaite, esimerkiksi öljy, poistetaan ja tilalle tulee VGU 180 EK, joka on varustettu aktiivisella lämpöpumpulla ja sähköpatterilla. Laitteella hoituu kätevästi sekä asunnon että käyttöveden lämmitys.

Noin 55–170 m² saneerauskohteisiin, joissa vesikiertoinen lämmönjako

9 kW sähkövastus

Korvaa lämminvesivaraajan, vanhan lämmityslaitteen ja huippuimurin

4-5 henkisen perheen tarpeisiin