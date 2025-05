Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksuihin huojennuksia vammaisille ja takuueläkkeen saajille

Uudistuneen vammaispalvelulain mukaan hyvinvointialueen on jätettävä sosiaali- ja terveydenhuollon ensisijaisen lainsäädännön mukaisen palvelun maksu määräämättä, perimättä tai alennettava sitä, jos maksu estää vammaisen henkilön palvelujen yksilöllisen järjestämisen, vaikeuttaa sitä olennaisesti tai jos siihen on syytä huollollisten näkökohtien vuoksi. Tämä niin kutsuttu suojasäännös on päivitetty hyvinvointialueen asiakasmaksujen periaatteisiin.

Myös takuueläkkeen saajille on luvassa vapautus tasamaksuista eli henkilön maksukyvyn mukaan määrätyistä asiakasmaksuista. Asiakas saa vapautuksen toimittamalla todistuksen takuueläkkeestä hyvinvointialueelle.

Lisäksi maksua ei peritä säännöllisen kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkailta palliatiivisen kotisairaalan hoitajakäynneistä ja geriatrisen osaamiskeskuksen asiantuntijasairaanhoitajien käynneistä. Näitä ovat muun muassa jalkautuvan haavapalvelun, avannehoitajan ja uroterapeutin käynnit.

Huojennukset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2026 alkaen.

Useita maksuttomia palveluita

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella jatketaan käytäntöä, jossa terveydenhuollon muita kuin maksukyvyn mukaan määrättyjä maksuja voidaan alentaa samoin perustein kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Vähävaraiset voivat saada asiakasmaksuista alennuksen tai maksuvapautuksen, ohjeita hakemiseen on hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hoitajavastaanotot ovat maksuttomia perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei peritä maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta, ja mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa on selkeytetty. Myös päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla on maksutonta.

Asiakasmaksujen maksukatto on 762 euroa. Vuonna 2024 hyvinvointialue laati asiakasmaksuista yhteensä 622 789 laskua. Maksunvapautushakemuksia käsiteltiin 151 kappaletta, joista myönteisiä maksunvapautuspäätöksiä tehtiin 71 ja kielteisiä 80.