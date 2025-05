Kylänojan sillan uusimistyöt alkavat toukokuussa

ELY-keskus aloittaa Tammelassa sijaitsevan Kylänojan sillan uusimistyöt 2.6.2025. Nykyinen Kylänojan silta on noin sata vuotta vanha puurakenteinen silta, joka on tullut elinkaarensa päähän. Nykyiselle sillalle on jouduttu asettamaan painorajoituksia.