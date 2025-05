Kattava 50-vuotisjuhlateos Hanasaaren kulttuurikeskuksesta

Vuonna 1975 perustettu Hanasaaren yhteistyö- ja kulttuurikeskus on viiden vuosikymmenen ajan toiminut Suomen ja Ruotsin välisten suhteiden ja yhteistyön edistäjänä. Hanaholmenin kulttuurikeskuksen vihkivät käyttöön Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa ja Suomen tasavallan presidentti Urho Kekkonen 1. kesäkuuta 1975. Keskustelu ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen rakentamisesta alkoi jo vuonna 1967, kun Ruotsi päätti Suomen 50-vuotisjuhlan yhteydessä antaa anteeksi 100 miljoonaa kruunua sodanaikaisia velkoja.

Arkkitehti Veikko Malmion suunnittelemassa rakennuksessa yhdistyvät 1970-luvun suomalaisen rakennus- ja sisustustaiteen ominaispiirteet. Hanasaaren kulttuurikeskus on myös merkittävä suomalaisen ja ruotsalaisen nykytaiteen esittelijä, ja sen kokoelmaan kuuluu yli 300 teosta.

Nyt ilmestyvä teos esittelee Hanaholmenin toimintaa ja nostaa esiin merkittäviä henkilöitä, tapahtumia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet keskuksen toimintaan viiden vuosikymmenen aikana. Kirja julkaistaan samaan aikaan kolmena kieliversiona (suomi, ruotsi ja englanti). Se avaa huiman näköalan Hanasaaren (Hanaholmen) mielenkiintoiseen historiaan ja esittelee menneiden vuosikymmenten merkittäviä tapahtumia ja tärkeitä kulttuurin, kaupan ja politiikan alan vaikuttajia niiden taustalla. Teoksen on kirjoittanut historioitsija Stefan Nygård. Ruotsinkielisen alkuteoksen on suomentanut Kari Koski, ja sen on kääntänyt englanniksi Richard Robinson.

Suomi ja Ruotsi Hanasaressa – Suuntana Pohjola ja maailma (ISBN 978-952-7611-05-0)

Finland och Sverige på Hanaholmen – Med utblick mot Norden och världen (ISBN 978-952-7611-06-7)

Finland and Sweden on Hanaholmen – Nordic and Global Horizons (ISBN 978-952-7611-07-4)

192 sivua, Parvs ja Hanasaaren kulttuurikeskus 2025

