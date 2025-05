Tuoretta torikulttuuria Hakiksen sydämeen – Alkuviini avaa kesäkioskin Hakaniementorille

Uusi konsepti yhdistää katalonialaisten ja ranskalaisten tuottajien alkuviinit, herkullisen purtavan ja urbaanit tapahtumat stadilaisessa miljöössä. Kioski ja kesäterassi ovat avoinna säävarauksella aamusta iltaan, arkisin klo 11–23 ja viikonloppuisin klo 9–23.

– Olen todella fiiliksissä kioskista ja sen aurinkoisesta kesäterassista! Alkuviinissä on kesän mittaan tarjolla yli 100 viiniä, joita et löydä muualta Suomesta. Lisäksi kesäkioskilla on maan laajin laseittain myytävien oranssien viinien valikoima, kertoo juuri Ranskasta viininhakureissulta palannut Alkuviinin perustaja Aleksanteri Jokinen.

Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 rakennettu kioskirakennus saa Alkuviinistä kiinnostavan luvun Hakiksen historiaan. Alkuviinin konsepti nojaa uuden sukupolven tapaan käyttää kaupunkitilaa – se tuo torille ajankohtaisia makuja ja elämyksiä, jotka tekevät historiallisesta kiskasta jälleen elävän kohtaamispaikan.

Kesän aikana kioski ja sen terassi toimii myös monipuolisena tapahtumapaikkana. Ohjelmassa on muun muassa DJ-iltoja, vintage-myyjäisiä ja kulttuuritapahtumia, jotka kutsuvat viihtymään torilla uudella tavalla.

– Helsingissä eletään nyt todellista kioskibuumia. Haimme Hakiksen kioskiin uudenlaista toimijaa ja saimme 40 erinomaista hakemusta. Alkuviinin konsepti ja porukka tekivät meihin suuren vaikutuksen, ja he tuovat torielämään ihanan tuoreen pirskahduksen, iloitsee toritoimintaa kehittävän Helsingin Kaupunkitilat Oy:n toimitusjohtaja Peggy Bauer.

Lähes 100 hengen kesäterassille paistaa aurinko aamusta iltaan. Saatavilla on myös monipuolinen valikoima pienpanimoiden oluita, alkoholittomia tuotteita ja sesongin herkkuja.

Alkuviini on vuonna 2023 perustettu helsinkiläinen natuviinien maahantuontiyritys. Aiemmin Kaivopuistossa, Kult-klubilla ja Harju 8:n kellarissa vieraillut yritys avaa nyt Hakaniementorin kioskille ainutlaatuisen kesäterassin.

