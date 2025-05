Ajantasainen lääkityslista lisää asiakas- ja potilastuvallisuutta – Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa kampanjan yhdessä alueen apteekkien kanssa

Tavoitteena on, että jokainen pitää oman lääkityslistansa ajan tasalla ja, että he myös muistavat ottaa ajantasaisen lääkityslistansa mukaan asioidessaan terveydenhuollon vastaanotoilla. Omasta lääkityksestä on myös hyvä keskustella ammattilaisten kanssa.

Yksi keskeisistä asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavista tekijöistä on se, että eri tietojärjestelmistä saatavat lääkitystiedot eivät ole yhdenmukaisia asiakkaan tai potilaan todellisuudessa käyttämän lääkityksen kanssa. Riskinä on, että asiakasta tai potilasta hoidetaan vääriin lääkitystietoihin perustuen.

– Lääkitysturvallisuuden parantaminen edellyttää lääkitystietojen aktiivista ylläpitoa sekä potilastietojärjestelmässä että reseptitietokeskuksessa sekä asiakkaan tai potilaan roolin vahvistamista omien lääkitystietojensa ylläpitämisessä, toteaa lääkitysturvallisuuskoordinaattori Asta Kähkönen.

Kampanja näkyy Keski-Suomen hyvinvointialueen toimipisteissä ja apteekeissa. Tietoa lääkityslistan tärkeydestä jaetaan kampanjajulisteissa, infonäytöillä sekä hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavilla. Somessa voit seurata aihetunnistetta #LääkityslistaKuntoon.

Keskeinen rooli on myös apteekkien henkilökunnalla, joiden tehtävä on muistuttaa ajantasaisen lääkityslistan tärkeydestä ja auttaa sen ylläpidossa.

Hyvinvointialueen ammattilaisten vastuulla taas on keskustella käytössä olevasta lääkityksestä asiakkaan tai potilaan kanssa, kirjata lääkitystiedot potilastietojärjestelmän lääkitysnäkymälle ja varmistaa, että reseptikeskuksen tiedot vastaavat potilastietojärjestelmän lääkitysnäkymää.

Kampanja jatkuu vuoden 2025 loppuun asti.

Kampanjamateriaalit

Voit ladata itsellesi lääkityslistapohjan tulostettavaksi tai sähköisesti ylläpidettäväksi tiedostoksi Lääkityslista-sivulta. Samalta sivulta löydät myös ohjeet listan täydentämiseen.

Yhteistyökumppaneille on vapaasti jaossa kampanjajuliste, infonäyttödiat ja kuvat sosiaaliseen mediaan Medialle ja viestintä -sivun viestintämateriaaleissa kohdassa Kampanjamateriaalit.