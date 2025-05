Lahteen uuden ajan elämysten kauppahalli

Kauppahalli uudistaa perinteitä ja liiketoimintaa

Lahden perinteinen kauppahalli on uudistettu. Hallin tulevasta liiketoiminnasta vastaava Heinolan Heilan yrittäjä Titta Matsar luonnehtii hallia uuden ajan kauppahalliksi. –Olemme uudistaneet yli satavuotiaan kauppahallin ilmeen, mutta myös sen liiketoiminnan. Kuluttaja löytää hallista lähes sadan lähituottajan tuotteita, ravintolan ja ennen muuta elämyksiä.

–Uudistettu halli kunnioittaa fiksulla tavalla perinteitä, mutta on uudella twistillä rakennettu. Halusimme uudistaa perinteistä kauppahallin erillisiin osastoihin perustuvaa ajattelua, ja rakentaa lähituottajien tuotemyynnin sekä ravintolapalvelut yhden kassapisteen ympärille. Uskon, että niillekin asiakkaille, jotka pelkäsivät uudistusta, meillä on paljon annettavaa.

Matsarin mukaan ideoita ja vaikutteita on vuosien varrella haettu Euroopan maista. – Monissa maissa kauppahallit ovat puhutelleet monipuolisella konseptilla, mihin mahtuu ruuan erikoiskauppoja, ravintoloita ja kahviloita. Toivottavasti meilläkin palataan peltomarketeista keskustassa sijaitsevaan kauppahalliin. Me emme välttämättä kilpaile hinnassa viimeisestä eurosta, mutta takaamme henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja laadukkaat oman maakunnan tuoreet tuotteet.

Hallin tulevasta liiketoiminnasta vastaava Heinolan Heilan yrittäjä Titta Matsar.

Paikallisuus turvaa huoltovarmuuden

Halli on kuin kauppa ravintolassa tai ravintola kaupassa. – Voit käydä lounaalla, kahvilla tai ruokaostoksilla. Uudistettuunkin kauppahalliin kuuluu ehdottomasti palvelutiski, mistä saa tuoreet lihat ja kalat. Meillä on vahva lähituottajien toimitusketju ja se takaa paitsi tuoreuden, myös sen, että voimme valita parhaat tuotteet, timantit, kaikilta toimittajilta. Jokaisella myynnissä olevalla tuotteella on tunnistettava alkuperä.

–Kauppahallin ravintolalla ja ruokakaupoilla on vahvat paikalliset juuret. Tiedämme tuotteista tuottajatilan ja lähestulkoon peltolohkon tarkkuudella niiden alkuperän. Tämänhetkinen maailmantilanne nostaa esiin myös ruuan huoltovarmuudesta. Ajankohtainen pula jauhelihasta on hyvä muistutus siitä, että kotimainen tuotanto on välttämätöntä pitää voimissaan.

Matsar muistuttaa, että kotimaisen elintarviketuotannon pitkäjänteisen turvaamisen merkitykseen havahdutaan yleensä vasta kriisitilanteissa, jolloin ei voi laskea huoltovarmuutta ulkomaisen tuonnin varaan.

–Olen Heinolan Heilan Lähiruokatorilla ollut yrittäjänä 17 vuotta lähiruokakuplassa, etten osaa muuta ajatellakaan. Siellä on syntynyt maakunnan tuottajiin kattava verkosto, johon tulemme uudessakin paikassa nojaamaan. Tätä lähiruuan ja paikallisuuden filosofiaa olen avannut kauppahallin uusille työntekijöille, jotta he osaavat kertoa sitä edelleen asiakkaille. Esimerkiksi ravintolan kokkimme on vieraillut maatiloilla ja solminut suoria lihanhankintasopimuksia erikoislihasta.

Vanhasta kauppahallista toimiva moderni liiketila

Vuonna 1923 avatun Kauppahallin sisutuksen uudistamisesta vastasi sisustussuunnittelija Linda Baki, jonka mukaan työn lähtökohtana oli säilyttää hallin historian henki. – Pidimme kiinni vanhasta, mutta suunnittelimme uutta. Halusin luoda lämminhenkisen, näyttävän liiketoimintaan soveltuvan ja toimivan tilan. Vanhan ja uuden yhdistäminen on suunnittelijalle kiehtovaa.

–Kun uuden hallin liiketoiminta perustuu paikallisiin tuoteisiin, mekin käytimme kaikessa mahdollisessa paikallista työvoimaa ja tavaran toimittajia. Esimerkkinä haluan mainita hallin valaistukseen valmistetut uudet lamput, joiden muoto haettiin hallin alkuperäisestä sisustuksesta.

Sisustussuunnittelija Linda Baki ja Kauppahallin hallituksen pj Lauri Kolli.

Kauppahallin uudistaminen on panostus kaupungin keskustan elävöittämiseen

Lahden kauppahalli siirtyi vuonna 1996 Marjatta ja Eino Kollin Säätiön omistukseen, minkä jälkeen siinä on toteutettu julkisivuremontti ja osittaisia uudistuksia. –Hallin täydellinen uudistaminen on merkittävä panostus Lahden keskustan elävöittämiseen ja kehittämiseen. Hanke on ollut paitsi teknisesti ja taloudellisesti merkittävä investointi, myös kulttuurisesti arvokas teko. Se on panostus kestävään kaupunkirakenteeseen, kivijalkakauppaan ja elävään keskustaan, sanoo Säätiön asiamies, talousneuvos Esko Kolli.

–Emme halunneet vanhasta kauppahallista museota, vaan modernin ja elävän kohtaamispaikan, joka tuo uutta sykettä koko torialueelle. On tärkeää, että torialue nähdään osana elävää ja vetovoimaista kaupunkia, eikä vaan tyhjänä tilana. Sama konsepti sopii moniin muihinkin kaupunkeihin, joissa kauppahalli kaipaa päivitystä tähän päivään.

Kollin mukaan Kauppahalli tuo asiakkaille ja liiketoimintaan tähän päivään sovitetun konseptin, joka kokoaa noin 100 pientuottajan tuotevalikoiman saman katon alle. – Tämä on vahva kannanotto lähiruoan sekä kotimaisen tuotannon puolesta.