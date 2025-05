Suomalainen mielenterveysinnovaatio valittiin EU:n parhaiden käytäntöjen joukkoon

Best practices -portaali kokoaa yhteen Euroopan vaikuttavimmat käytännöt

Mielenterveyden haasteet ovat merkittävä Euroopan laajuinen ongelma, joka koskettaa suoraan joka kuudetta eurooppalaista. Euroopan komission Best Practices -portaalin avulla on lähdetty kokoamaan yhteen eri EU-maissa vaikuttavaksi todettuja mielenterveyden ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön myös muissa Euroopan maissa.



Portaaliin valitun Guided Functional Peer Support (GFP) -mallin ytimessä on vahvuuksiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuva vertaisuus ja omien unelmien eteen työskentely. Ajatuksena on vahvistaa mielenterveyden haasteita kohtaavien henkilöiden voimavaroja tukien osallisuutta ja mahdollisuuksia lisätä omaa hyvinvointiaan.



“Mielenterveysongelmien määrän kasvaessa ihmisten omaa potentiaalia ja yhteisön voimaa hyödyntävät ratkaisut ovat entistä tärkeämpiä. GFP-malli on osoittautunut menestykseksi kulttuuripajoilla Suomessa – sen vaikuttavuus mitataan paitsi hyvinvointi- ja osallisuusmittareilla, myös osallistujien omalla kokemuksella toivon ja merkityksellisyyden syntymisestä“, Kukunori ry:n toiminnanjohtaja Markus Raivio kertoo.



Suomalaisen mallin valinta portaaliin muun eurooppalaisen huippuosaamisen joukkoon on tärkeä tunnustus sille, kuinka Suomesta noussut innovatiivinen, yhteisöllinen malli voi olla osana mielenterveyskriisin ratkaisua myös Euroopan tasolla.



“Euroopan komission tunnustus vahvistaa, että GFP-mallilla on potentiaalia vaikuttaa laajasti koko Euroopan tasolla. Toivomme, että löydämme portaalin kautta uusia yhteistyötahoja, joiden kanssa lähteä rakentamaan hyvinvointia tukevia yhteisöjä eri maissa”, Raivio iloitsee.





GFP mielenterveystyön innovaationa – mistä on kyse?

-Ohjattu toiminnallinen vertaistukimalli GFP on Kukunorin toiminnanjohtajan ja Suomen ensimmäisen Ashoka Fellown Markus Raivion kehittämä idea, joka on saanut myös merkittävää kansainvälistä tunnustusta.



-GFP-malli on valittu Euroopan komission Best Practices for Mental Health -listalle, palkittu GAMIAN-Europen The Pedro Montellano Good Practice Awardilla sekä valittu mukaan Next in Mind -ideakiihdyttämöön.



-GFP-mallin mukaista toimintaa järjestetään Suomessa valtakunnallisesti 25 kulttuuripajalla, jotka tavoittavat vuosittain yli 2000 henkilöä. Kävijöille tehtävissä vaikuttavuusarvioinneissa on todettu mallin muun muassa vähentävän ahdistusta ja yksinäisyyttä, vahvistavan itsetuntoa ja tukevan palaamista koulutuksen tai työelämän pariin.



-GFP-mallia sovelletaan myös kuntatasolla ja sairaanhoitopiirit ovat integroineet vertaistukeen perustuvia ryhmätoimintoja mallin pohjalta. Helsingissä GFP-malli on tunnistettu keskeiseksi askeleeksi kohti yhteisöllisempää ja osallistavampaa toipumisympäristöä.



-Kukunori on tehnyt pitkäjänteisesti työtä GFP-mallin skaalaamiseksi kansainväliseen mielenterveystyöhön. Viime vuosina mallia on viety myös globaaliin etelään: Keniassa paikalliset järjestöt toteuttavat kulttuuripajatoimintaa osana Making More Health -ohjelmaa.



-Kesäkuussa 2025 Kukunori lanseeraa uuden kansainvälisen alustan, joka mahdollistaa GFP-mallin levittämisen entistä laajemmalle.