HSL-lippukaupan avaaminen siirtyy, isot automaatit ja haltijakohtaiset HSL-kortit säilyvät vielä käytössä

HSL pahoittelee, että HSL-kortin nettilataus viivästyy edelleen. Toistaiseksi HSL-kortteja voi ladata kuten tähänkin asti, eli isoilla lippuautomaateilla, R-kioskeilla, S-marketeissa, Alepoissa ja Prismoissa sekä HSL:n ja kuntien palvelupisteissä.

HSL-sovelluksella voi ostaa kaikkia lippuja, ja lähimaksulla aikuisten kertalippuja kaikilta lukijalaitteilta. HSL laskee lähimaksulla ostetun kertalipun hintaa 28.5.–31.8. niin, että se maksaa saman verran kuin HSL-sovelluksella tai HSL-kortilla ostetut kertaliput. Kesä on vapaa-ajan matkojen aikaa, ja lähimaksun hinnan alennuksella halutaan kannustaa kaikkia kokeilemaan helppoa lähimaksua joukkoliikennelipun ostamiseen.

”Valitettavasti emme onnistu samaan lipunmyynnin taustajärjestelmäuudistuksen kaikkia osakokonaisuuksia valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Kyse on laajasta kokonaisuudesta ja monien teknisten järjestelmien yhteensovittamisesta. Emme ole vielä sellaisessa valmiudessa, että voisimme ottaa uuden järjestelmän käyttöön. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille”, hankejohtaja Vesa Suomalainen toteaa.

HSL:n lipunmyynnin nykyinen taustajärjestelmä on otettu käyttöön 2016, ja se on jo elinkaarensa loppupäässä, joten sen uudistaminen on ajankohtaista. Uuden taustajärjestelmän myötä saamme käyttöön uuden HSL-lippukaupan. HSL:n digitaalisen asioinnin ja itsepalvelun mahdollisuudet laajenevat, kun kokonaisuus on saatu käyttöön. Uuden HSL-lippukaupan lisäksi HSL-korttiasiakkaille tulee käyttöön HSL-tili, jolta voi kätevästi katsoa omat matkustus- ja lipputietonsa.