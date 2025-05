Kokoomuksen Keto-Huovinen: Rajaturvallisuuslain voimassaolon jatko välttämätön

Hallintovaliokunta puoltaa rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamista saakka vuoden 2026 loppuun saakka. Laki mahdollistaa välineellistettyyn maahantuloon vastaamisen ja turvaa tällä tavoin kansallista turvallisuutta ja Suomen itsemääräämisoikeutta. Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen on tyytyväinen hallituksen määrätietoisiin toimiin.

”Suomen turvallisuustilanne on muuttunut pitkäkestoisesti Venäjän hyökkäyssodan ja hybridivaikuttamisen seurauksena. Venäjän Suomen itärajalle kohdistama välineellistetty maahantulo on vakava uhka Suomen itsemääräämisoikeudelle. Kaikki turvallisuusviranomaiset ovat korostaneet lain välttämättömyyttä. On syytä huomata, että rajaturvallisuuslaki on ainut keino, jolla Venäjän painostukseen voidaan tehokkaasti vastata”, kertoo Keto-Huovinen.

”Laissa on kyse varautumisesta ja ennaltaehkäisystä. Toistaiseksi lakia ei ole tarvinnut ottaa käyttöön ja toivottavasti ei tarvitse jatkossakaan. Laki kuitenkin mahdollistaa sen, että viime kädessä viranomaisillamme on riittävät toimintavalmiudet myös vaikeimmissa tilanteissa”, Keto-Huovinen jatkaa.

”Venäjä käyttää häikäilemättä hyväkseen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, joita laadittaessa ei ole edes osattu kuvitella välineellistettyä maahantuloa hybridivaikuttamisen keinona. Poikkeuksellinen tilanne edellyttää sopimusten uudenlaista tulkintaa ja määrätietoista vastausta. Viime kädessä kyse on valtion täysivaltaisuuden ja turvallisuuden varmistamisesta”, Keto-Huovinen päättää.