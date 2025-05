HSL laskee lähimaksulla ostetun kertalipun hintaa väliaikaisesti kesäksi

Laskemme lähimaksulla ostettavien aikuisten kertalippujen hintaa väliaikaisesti 28.5.–31.8. ajaksi. Tänä aikana lähimaksulla ostettu kertalippu maksaa saman verran kuin HSL-sovelluksella ja HSL-kortin arvolla ostettuna.

Lähimaksulla ostettavien aikuisten kertalippujen hinnat ovat 28.5.–31.8.2025 seuraavat:

Vyöhykkeille AB, BC, CD, D: 3,20 €

Vyöhykkeille ABC ja BCD: 4,40 €

ABCD-vyöhykkeelle 4,80 €

Lähimaksulla on voinut maaliskuusta asti ostaa aikuisten kertalipun kaikkiin HSL:n liikennevälineisiin suoraan lukijoilta, ja lipun ostotapa sopii erityisesti matkailijoille ja joukkoliikennettä satunnaisesti käyttäville. Lippu on voimassa saman verran kuin muut kertaliput eli 80–110 minuuttia valitun vyöhykkeen mukaan, ja sillä voi vaihtaa mihin tahansa toiseen HSL-liikennevälineeseen lipun ollessa voimassa.

”Kesä on vapaa-ajan matkojen aikaa, ja HSL-alueella on kesän aikana myös paljon satunnaisemmin matkustavia vierailijoita, joille lähimaksu on erittäin helppo tapa ostaa lippu. Haluamme tämän sesongin aikana kannustaa kokeilemaan lipun ostoa lähimaksulla”, kertoo Markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink.