SDP:n Haatainen: Ammatillisen koulutuksen puutteet tunnistettava

Keskeinen ongelma ammatillisessa koulutuksessa on oppivelvollisuusopiskelijoiden liiallinen itseohjautuvuus. Kun opintoja suoritetaan etupäässä itsenäisesti, ilman riittävää lähiopetusta, opintoihin ei synny yhteisöllisyyttä eikä vertaistukea. Monet nuoret jäävät yksin, eivätkä saa opintoihin otetta.

Suomessa on sovittu parlamentaarisesti tavoite koulutustason nostosta korkeakoulutettujen suhteen 50 prosenttiin. Jotta tavoitteeseen päästäisiin edes osittain, pitää ammatillisesta koulutuksesta pystyä siirtymään huomattava määrä opiskelijoita ammattikorkeakouluun. Ammatillisen koulutuksen on tarjottava riittävä yleissivistys ja kielelliset valmiudet, jotta oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin.

On suorastaan käsittämätöntä, että esimerkiksi valtiovarainministeriö esitti säästökeinona ammatillisen koulutuksen lyhentämistä kahteen vuoteen. Tällöin nuorten jatko-opintokelpoisuus häviäisi ja luotaisiin kahden kerroksen koulutusjärjestelmä.

Ammatillista koulutusta tulee kehittää. Erityisesti oppivelvollisuusopiskelijat nuoresta iästään johtuen tarvitsevat yhteisöllisyyttä, lähiopetusta ja ylipäätään enemmän tukea opiskeluun. Aikuisopiskelijoille taas riittää useimmiten osaamisen päivittäminen ja itsenäinen ote opiskeluun. Ammatillisen koulutuksen sisällön kehittämistä ei saa jättää kesken.