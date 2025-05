Maaselänkankaan tuulivoimapuiston avajaisista nautti yli 300 vierasta

Maaselänkankaan tuulivoimapuisto on wpd Suomi Oy:n kehittämä ja rakennuttama tuulivoimapuisto, joka valmistui vuonna 2024. Siellä on yhteensä seitsemän voimalaa ja sen kokonaisteho on 41,3 MW.

Lauantaisen avajaistilaisuuden ensimmäinen puhuja Oulaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjut Suviaro koki hankkeen tärkeäksi niin kestävämmän tulevaisuuden kuin kaupungin hyvinvoinnin kannalta. Oulaisten seurakunnan kirkkoherra Sanna-Leena Lavanti toi puheessaan seurakunnan tervehdyksen avajaisiin alueen suurimman maanomistajan roolissa, ja wpd Suomen toimitusjohtaja Heikki Peltomaa kiteytti lopuksi hankkeen merkityksen.

Maaselänkankaan hankekehityspäällikkö Niina Lappalainen iloitsee avajaistapahtuman suosiosta.

- Tavoitteemme oli, että järjestämme yhdessä Oulaisten kaupungin ja puiston suurimman maanomistajan, Oulaisten seurakunnan, kanssa sellaiset avajaiset, mitä paikalliset asukkaat toivovat kokevansa. Tapahtuma onnistuikin paremmin kuin osasin odottaa; paikalle saapui erityisen paljon tuulivoimala-alueen lähialueen asukkaita, jotka olivat kiinnostuneita näkemään ja kuulemaan puiston vaiheista ja toiminnasta. Kävin itsekin paljon hyviä keskusteluja kuntalaisten kanssa. Vaikka kyseessä ei ole erityisen suuri tuulivoimapuisto, se tuottaa vuodessa noin kaksi kertaa Oulaisten sähkönkulutuksen verran sähköä, Lappalainen kertoo.

Avajaisyleisöä viihdyttivät Hassu Hietalan bilebändi LP Allstars, taikuri Roope Ylitalo, Oulaisten seurakunnan nuorisotyö, oulaistelainen hanuristiryhmä, kivimaalausta ja poniajelua. Juontajana toimi televisiosta tuttu urheilutoimittaja, juontaja Antti Koivukangas. Vieraat pääsivät myös tutustumaan voimalaan sekä käymään sen sisällä.