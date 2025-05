Norrkullalandetin saari yhdistyy Kaunissaaren liikenteeseen – FRS Finland laajentaa saaristoreittejä Helsingistä ja Sipoosta

FRS Finland vahvistaa saaristoliikennettään kesäkaudella 2025 yhdistämällä Norrkullalandetin osaksi suosittua Kaunissaaren reittiä. Uudistus tarjoaa entistä monipuolisemmat ja joustavammat yhteydet kahteen vetovoimaiseen saarikohteeseen sekä Helsingistä Vuosaaresta (Aurinkolahti) että Sipoon Kalkkirannasta.

Kaunissaari ja Norrkullalandet sijaitsevat Sipoon merialueella Itä-Uudenmaan saaristossa. Kaunissaari on noin 22 kilometrin päässä Helsingistä lähes ulkomerellä, kun taas Norrkullalandet sijaitsee lähellä mannerta Sipoon sisäsaaristossa.

Kaunissaaren liikenne on jo käynnissä, ja 2.6. alkaen saareen liikennöidään päivittäin 7.9 asti. Norrkullalandetin liikenne alkaa 6.6 ja kulkee viikonloppuisin (pe–su) osana Kaunissaaren reittiä.

– FRS on jo usean vuoden ajan toiminut uusien vesireittien kehittäjänä pääkaupunkiseudulla. Tänä vuonna yhdistämme Norrkullalandetin olemassa olevaan reittiverkostoon yhdistämällä sen Kaunissaaren liikenteeseen. Näin toteutuu yhteys sekä Vuosaaresta että Sipoosta molempiin saarikohteisiin, kertoo FRS Finlandin Kai Knocke.

Kaunissaari – löydä oma luontosi

Sipoon ulkosaaristossa sijaitseva Kaunissaari on upea merellinen retkeilykohde. Saaren monipuolista ja kiehtovaa luontoa on helppo lähestyä saaren kiertävän noin 4 kilometrin pituisen rantatien ansiosta. Saaren pohjoispuolen rehevä kasvillisuus vaihtuu etelään suunnatessa kangasmetsäksi ja kalliorannoiksi. Löytyypä saaresta useampi uimarantakin. Kaunissaari on suosittu kesäpäivänviettopaikka pääkaupunkiseudun asukkaille. Leiriytyminen on helppoa ja turvallista saaren kahdella telttailualueella. Telttailu tekee nyt uutta tulemistaan ja Kaunissaaressa se onnistuu matalalla kynnyksellä grilli- ja keittokatosten ansiosta. Osa saaren telttailijoista viettää saaressa koko kesän. Saareen tulee vesijohtovesi Helsingin kaupungin vesijohtoverkosta. Saaren ravintola ja kaksi saunaa palvelevat koko kesän ja syksyn päivittäin niin päiväkävijöitä kuin saaressa yöpyjiäkin. Kermainen savukirjolohikeitto, rapeat letut saaren omalla raparperihillolla sekä rantasauna ovat parasta Kaunissaaressa. Tutustu saareen ja sen palveluihin sivuillamme:

📌 Lisätietoa: www.kaunissaarenravintola.fi

Seasong – ulkosaariston helmi ympäri vuoden

FRS Finlandin uusi reittiliikenne tuo Norrkullalandetin saaren nyt helposti saavutettavaksi päiväretkeilijöille!

Kesäisin sydämenä sykkii Café Seasong, joka palvelee 16.6.–10.8. klo 11–21.00 laadukkailla pizzoilla ja burgereilla suurella merinäköalaterassilla. Viikonloppuisin terassimme herää eloon DJ:n tahdissa - tule nauttimaan tunnelmallisista iltajuhlista. Lisätietoa tapahtumista löydät verkkosivuiltamme ja somesta!

Seasong tarjoaa vuokramökkejään rauhaa arvostaville ympäri vuoden. Vanhan kangasmetsän monimuotoinen luonto, saaren telttailumahdollisuudet ja rauhallinen ympäristö tekevät Seasongista täydellisen paikan hengähtää.

📌 Lisätietoa: www.seasong.fi

Mukavasti merelle – kahvila ja A-oikeudet aluksilla

FRS Finlandin moderneilla reittialuksilla matkustaminen on vaivatonta ja viihtyisää. Kaikilla aluksilla on kahvila, jolla on A-oikeudet – täydellinen tapa aloittaa tai päättää kesäinen saariretki.

Lippujen hinnat meno–paluuna:

Aikuiset : Vuosaari tai Kalkkiranta – Kaunissaari: 23,98 € Kalkkiranta – Norrkullalandet: 11,98 €

: Alennukset : Eläkeläiset: -50 % Lapset (7–17 v.): -75 % Alle 7-vuotiaat: ilmaiseksi

:

📅 Katso aikataulut ja tarkemmat hinnat:

👉 www.frs-finland.fi/reittiliikenne/kaunissaari-ja-norrkullalandet

Tervetuloa kokemaan saariston rauha ja luonnon kauneus – nyt entistä laajemmilla yhteyksillä!